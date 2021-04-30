Приобретение видеокамер и электрооборудования для Хабаровского филиала

"Позиция 2" "Альбатрос УЗИП 220/2000 AC DIN - Устройство защиты от импульсных перенапряжений. УЗИП Класс II, время срабатывания менее 25 нс. Максимальный импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс) 10 кА. Уровень напряжения защиты 1,2 кВ.Защита по сети 220 В, защита от перенапряжения по "фазе", "нулю" и "земле", комбинированная защита варисторы/газоразрядник.Рабочий температурный диапазон от - 40°С до + 85°С. Монтаж на DIN рейку, корпус 89х54х65 мм. Светодиодная индикация."

Кол-во: 1.000