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    Главная / Торги / Приобретение видеокамер и электрооборудования для Хабаровского филиала

    Приобретение видеокамер и электрооборудования для Хабаровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2021 09:0030.04.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195161Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195161

    Наименование закупки

    Приобретение видеокамер и электрооборудования для Хабаровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:02

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Договор_3668148.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    kotovade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение видеокамер и электрооборудования для Хабаровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.04.2021 09:00 GMT +330.04.2021 09:0030.04.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195161Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение видеокамер и электрооборудования для Хабаровского филиала

    Начальная цена

    14 639,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 3 дня с подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Альбатрос РНТ-63А Многофункциональное реле, защитное устройство 5 в 1 (Umax, Umin, Imax, КЗ, УЗИП)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Альбатрос УЗИП 220/2000 AC DIN - Устройство защиты от импульсных перенапряжений. УЗИП Класс II, время срабатывания менее 25 нс. Максимальный импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс) 10 кА. Уровень напряжения защиты 1,2 кВ.Защита по сети 220 В, защита от перенапряжения по "фазе", "нулю" и "земле", комбинированная защита варисторы/газоразрядник.Рабочий температурный диапазон от - 40°С до + 85°С. Монтаж на DIN рейку, корпус 89х54х65 мм. Светодиодная индикация."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "SKAT-UPS 100/80 Источник бесперебойного питания 220 В, 100 ВА (80 Вт). Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. Металлопластиковый корпус рассчитан под установку АКБ 12Ач. Возможность подключения внешней АКБ до 65Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная установка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор 12В 12А/ч Security Force"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "ST-K01 PRO Коробка монтажная универсальная для видеокамер 140х140х66мм, IP66, рабочая температура от -50 до +60град, максимальная нагрузка 2,5кг, цвет белый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "РГ4GРоЕ.1 исп.1, Однопортовое устройство защиты для сетей 10/100/1000Base-TX внутри помещений, исполнение Розетка RJ-45"

    Кол-во: 8.000

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