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    Главная / Торги / Поставка швейного оборудования

    Поставка швейного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 22:0004.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195159Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195159

    Наименование закупки

    Поставка швейного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-04-46

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    KS.Chusova@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чусова Ксения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка швейного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 22:00 GMT +304.05.2021 22:0004.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195159Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка швейного оборудования

    Начальная цена

    990 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628260, г.Югорск, ул. Геологов, 15аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож ленточный раскройный HOFFMAN HF-200TF/1100/1/P/LCD 220В 1.5КВТ 1940х1600х800ММ для выкраивания деталей кроя из частей настила, предварительно разрезанного передвижными раскройными машинами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Линейка автоматическая отрезная AURORA ST-360A 220В 255ВТ с прижимной линейкой 3.5М"

    Кол-во: 1.000

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    30.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 949
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