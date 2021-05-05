www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 10:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
Почтовый адрес
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Контактный телефон
(4752) 784084
Факс
Адрес электронной почты
ostapchuk_ki@gro68.ru
Ф.И.О. контактного лица
Остапчук Кристина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 10:30 GMT +305.05.2021 10:3005.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195150Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тамбовская область, 392000, г. Тамбов, ул .Московская, д. 19"Д"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете").
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
Адрес местонахождения
392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,
392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"
Кол-во: 1.000
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