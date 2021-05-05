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    Главная / Торги / Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»

    Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 10:3005.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195150Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195150

    Наименование закупки

    Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 10:37

    Документация процедуры

    Сублицензионный_договор.docx

    Форма_коммерческого_предложения.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    (4752) 784084

    Факс

    Адрес электронной почты

    ostapchuk_ki@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Остапчук Кристина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 10:30 GMT +305.05.2021 10:3005.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195150Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензии на ПО «Ирбис Аналитика»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, 392000, г. Тамбов, ул .Московская, д. 19"Д"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 06.12.2011 N 402- ФЗ "О бухгалтерском учете").

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия на ПО "Ирбис Аналитика" по тарифному плану "Специальный" 1 год"

    Кол-во: 1.000

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