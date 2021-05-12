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    Главная / Торги / Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала

    Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195149

    Наименование закупки

    Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 10:42

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Договор_3674317.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    kotovade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала

    Начальная цена

    129 398,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 205-211Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 3 дня с подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "WI-POE31-48V, Инжект PoE 100Base-TX, 802.3at/af 48В 30Вт, Встроенный блок питания 100-220В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "DS-2DE3204W-DE, 2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 - 12мм, 4x; угол обзора объектива 105° - 33.5°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.6; сжатие H.264/MJPEG/H.264+; тройной поток; 1920х1080@25к/с; DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 350°, вручную: 0.1° - 60°/с, по предустановке: 60°/с; наклон 0° - 90°, вручную: 0.1° - 50°/с, по предустановке: 50°/с; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В/PoE(802.3af); 8Вт макс.; -40 °C...+65 °C; IP67; IK10; грозозащита TVS 4000B; вес 0.95кг."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "DS-2DE7225IW-AE (S5)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "60Вт PoE-инжектор, 1 RJ45 интерфейс 1000M. Подходит для моделей DS-2DF8/76/5xxx-AE/AE3/AELs; и DS-2DE2DE7xxx-AE. /LAS60-57CN-RJ45/без шнура"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "DS-1604ZJ, Настенный кронштейн, белый, для скоростных поворотных купольных камер, алюминий, 1255×171×355.5мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "DS-1273ZJ-PT6, Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, алюминий, 183.5×140×232мм"

    Кол-во: 2.000

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