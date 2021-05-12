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Наименование закупки
Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 10:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50734
Факс
Адрес электронной почты
kotovade@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котова Дарья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 08:00 GMT +312.05.2021 08:0012.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195149Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования для видеонаблюдения для Амурского филиала
Начальная цена
129 398,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 205-211Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 3 дня с подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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