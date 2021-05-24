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    Главная / Торги / Поставка и установка автомобильных стекол

    Поставка и установка автомобильных стекол

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195144Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195144

    Наименование закупки

    Поставка и установка автомобильных стекол

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 08:17

    Документация процедуры

    Проект_договора_с_предопл.docx

    Тех_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и установка автомобильных стекол

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.05.2021 09:00 GMT +324.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195144Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка автомобильных стекол

    Начальная цена

    794 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 7 (семи) дней после заключения Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата оставшихся 50 (пятидесяти) процентов фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со дня подписания Покупателем Товарных накладных/УПД. Товар поставляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента предоплаты (50% от стоимости товара). Установка производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г. Цена договора включает в себя стоимость Товара, компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, перевозку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, демонтаж старых стекол, установка на автомобили новых стекол и иные затраты Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло автомобильное 0205/4 Mercedes"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Стекло автомобильное 1746/3 Mercedes"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Стекло автомобильное левое PAZT0001 ПАЗ Аврора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стекло автомобильное правое PAZT0002 ПАЗ Аврора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стекло автомобильное MERT0054 Mercedes"

    Кол-во: 2.000

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