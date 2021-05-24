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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка и установка автомобильных стекол
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 08:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-61-84
Факс
Адрес электронной почты
n.v.radchenko@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Радченко Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка автомобильных стекол
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.05.2021 09:00 GMT +324.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195144Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка автомобильных стекол
Начальная цена
794 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 7 (семи) дней после заключения Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата оставшихся 50 (пятидесяти) процентов фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со дня подписания Покупателем Товарных накладных/УПД. Товар поставляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента предоплаты (50% от стоимости товара). Установка производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г. Цена договора включает в себя стоимость Товара, компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, перевозку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, демонтаж старых стекол, установка на автомобили новых стекол и иные затраты Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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