Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течение 7 (семи) дней после заключения Договора Покупатель осуществляет предоплату в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата оставшихся 50 (пятидесяти) процентов фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, со дня подписания Покупателем Товарных накладных/УПД. Товар поставляется в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента предоплаты (50% от стоимости товара). Установка производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г. Цена договора включает в себя стоимость Товара, компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, перевозку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы, демонтаж старых стекол, установка на автомобили новых стекол и иные затраты Поставщика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика.