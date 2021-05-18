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    Главная / Торги / Поставка шарико-винтовых передач для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка шарико-винтовых передач для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195142Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195142

    Наименование закупки

    Поставка шарико-винтовых передач для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 10:21

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу_2.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Проект_договора.doc

    Чертежи.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Газпром бытовые системы»
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Юридический адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шарико-винтовых передач для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195142Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шарико-винтовых передач для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    202 614,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента приемки товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному товару оригиналов первичных документов оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 4.2 Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шарико-винтовая передача ШВП НО.20.42.04.001 571х420х25ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шарико-винтовая передача ШВП НО.20.42.08.001 695х544х25ММ"

    Кол-во: 2.000

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