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    Главная / Торги / (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка профильного оборудования по направлению "Разработка виртуальной и дополненной реальности" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка профильного оборудования по направлению "Разработка виртуальной и дополненной реальности" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195131Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195131

    Наименование закупки

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка профильного оборудования по направлению "Разработка виртуальной и дополненной реальности" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка профильного оборудования по направлению "Разработка виртуальной и дополненной реальности" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 11:00 GMT +312.05.2021 11:0012.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195131Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка профильного оборудования по направлению "Разработка виртуальной и дополненной реальности" для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Начальная цена

    333 117,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, БОКС-284, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется с момента заключения Контракта, не ранее 01 июля 2021 года, но не позднее 20 июля 2021 года. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс виртуальной реальности в составе: шлем виртуальной реальности OculusRift DK2, геймпад беспроводной типа Xbox 360"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплекс виртуальной реальности в составе: шлем виртуальной реальности OculusRift DK2, геймпад беспроводной типа Xbox 360"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Комплекс виртуальной реальности в составе: шлем виртуальной реальности OculusRift DK2, геймпад беспроводной типа Xbox 360"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Видеоочки Oculus Rift CV1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Штатив для прожектора Manfrotto 1005BAC 273СМ 118СМ 35/30/25ММ 3 10КГ алюминий черный 2КГ размах треноги 106СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Сотовый телефон смартфон Samsung Galaxy A51 SM-A515F 2G/3G/4G(LTE) 2 nano-SIM Super AMOLED 6.5ДЮЙМ 2400х1080 32МП 6ГБ 128ГБ 4000мАч черный"

    Кол-во: 2.000

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