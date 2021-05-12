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    Главная / Торги / Поставка подшипников для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка подшипников для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195114

    Наименование закупки

    Поставка подшипников для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.05.2021 08:06

    Документация процедуры

    Проект_договора_подшипники.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@gazprom-methanol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подшипников для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 12:00 GMT +312.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    864 097,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(для СМСП)/45-й календарный день начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 3.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 1309"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Втулка закрепительная H 309 сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Подшипник роликовый радиальный 2307 35х80х21ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник 7610 (32310)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Подшипник 32313"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный 33122 110х180х56ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 46307 Л 35х80х21ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Подшипник 6215 ISO 9001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Подшипник 6315 CM (NSK) ISO 9001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Подшипник NU 2216 ISO 9001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Подшипник роликовый самоустанавливающийся 22207-E1 35х72х23ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник 22208 Е SKF"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 7216 BECBM 80х140х26ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 14"

    "Подшипник качения радиальный шариковый однорядный 6307 35х80х21мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Подшипник 6309"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Подшипник 310 (6310)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Подшипник 6312"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Подшипник 6312"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Подшипник 6314"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Подшипник 6317 NSK, SKF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Подшипник 9039436 вес 53,9 кг (MPZ)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Подшипник 6201"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Подшипник 208 (6208)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Подшипник 60209 (6209 Z)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Подшипник шариковый радиальный 6212ZZ 60х110х22ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Подшипник закрытый 6308"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Подшипник 310 (6310)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Подшипник N 312.W (NSK) ISO 9001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Подшипник N 315"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Подшипник N 317.M (NSK) ISO 9001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Подшипник N 318"

    Кол-во: 1.000

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