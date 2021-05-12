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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 09:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
o.noskov@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Носков Олег Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195113Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Профсоюзная, 25АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. Доставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Кол-во: 5.000
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