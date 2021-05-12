Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. Доставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.