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    Главная / Торги / Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»

    Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195113

    Наименование закупки

    Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 09:11

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-89

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    o.noskov@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Носков Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбуков для нужд АО «Газпром электрогаз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Профсоюзная, 25АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. Доставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Asus Pro P2540FA-DM0282R 15.6ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i3 10110U 2.1ГГц 8192МБ DDR4 Intel UHD Graphics 620 256ГБ SSD Wi-Fi, Bluetooth Microsoft Windows 10 Professional 2.3КГ черный 90NX02L1-M03490"

    Кол-во: 5.000

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