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    Главная / Торги / Накопители, диски, БП_Нижний Новгород_срочная

    Накопители, диски, БП_Нижний Новгород_срочная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195107Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195107

    Наименование закупки

    Накопители, диски, БП_Нижний Новгород_срочная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 08:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3532)57-19-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лещенко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Накопители, диски, БП_Нижний Новгород_срочная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.04.2021 17:00 GMT +330.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195107Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Накопители, диски, БП_Нижний Новгород_срочная

    Начальная цена

    46 450,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская 56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки до адреса, вложить счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накопитель твердотельный SSD Crucial Micron 5200 ECO MTFDDAK960TDC-1AT1ZABYY 2.5" SATA-III 960Гбайт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий внутренний HDD Seagate Barracuda ST2000LM015 2.5" 2Тбайт SATA III 5400об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок питания системного блока Aerocool KCAS PLUS 1000GM acpg-kpk0fec.11 1000Вт"

    Кол-во: 1.000

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