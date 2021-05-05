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Наименование закупки
Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 10:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
Почтовый адрес
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Контактный телефон
+7 86164 7-06-41 доб. 104
Факс
+7 86164 7-06-41
Адрес электронной почты
zakupki@kzga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калашникова Дарья Павловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 11:00 GMT +305.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195104Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара Покупателем производится по отсрочке платежа в течении 45 (сорока пяти) дней после получения товара на склад Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Каневской ЗГА
Все закупки и тендеры Каневской ЗГА
Адрес местонахождения
353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -
353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.190
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