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    Главная / Торги / Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195104Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195104

    Наименование закупки

    Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 10:20

    Документация процедуры

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    договор_нержавеющая_жаропрочная_сталь_в_асортименте.docx

    Техзадание.doc

    Документация_для_проверки_благонадежности_поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу__2_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Каневской завод газовой аппаратуры
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Юридический адрес

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    Почтовый адрес

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Контактный телефон

    +7 86164 7-06-41 доб. 104

    Факс

    +7 86164 7-06-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@kzga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашникова Дарья Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 11:00 GMT +305.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195104Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нержавеющей жаропрочной стали для нужд ООО "Каневской ЗГА"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, Промзона, ООО «Каневской ЗГА»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем производится по отсрочке платежа в течении 45 (сорока пяти) дней после получения товара на склад Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Каневской ЗГА
    Все закупки и тендеры Каневской ЗГА

    Адрес местонахождения

    353730, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской, ст Каневская, Промзона, -

    353730, Российская Федерация, 23, Каневской, ст. Каневская, Промзона, _

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной AISI 310S (20Х23Н18) 5ММ H9 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 8559-75 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 2"

    "Круг стальной AISI 310S (20Х23Н18) 25ММ H9 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 8559-75 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 3"

    "Круг стальной AISI 310S (20Х23Н18) 14ММ H9 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 8559-75 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 4"

    "Круг стальной AISI 310S (20Х23Н18) 12ММ H9 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 8559-75 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 5"

    "Лист стальной нержавеющий 6х1500х3000ММ AISI 310S (20Х23Н18) ГОСТ 19903-74 ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 0.190

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