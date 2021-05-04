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    Главная / Торги / Оборудование Морион для ПАО Ростелеком

    Оборудование Морион для ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 07:0004.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195103Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195103

    Наименование закупки

    Оборудование Морион для ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 08:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-96-68

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    khurtina-ev@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуртина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование Морион для ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 07:00 GMT +304.05.2021 07:0004.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195103Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование Морион для ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    320 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 624053, Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после поставки в течение 30к.д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок мультиплексора Морион ОГМ-11 РТ2.133.143"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Плата мультиплексора Морион ВС-110 РТ5.231.042"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Плата мультиплексора ЦП-110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Плата мультиплексора ПН-110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Плата мультиплексора ОК-110"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Плата мультиплексора Морион КС-110"

    Кол-во: 1.000

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