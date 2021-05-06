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Наименование закупки
Поставка весов товарных и угломера для нужд Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 07:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 3494 24-05-84
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
A.Egorov@svch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егоров Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка весов товарных и угломера для нужд Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 10:00 GMT +306.05.2021 10:0006.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195085Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка весов товарных и угломера для нужд Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
6 190,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая,13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Покупателем. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Договора, но не позднее 01.12.2021г. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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