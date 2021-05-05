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Наименование закупки
Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 06:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-59-12
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочнев Михаил Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 09:00 GMT +305.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195082Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.
Начальная цена
141 858,78
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка товара осуществляется за счет Покупателя на условиях самовывоза, при этом склад поставщика должен находиться на расстоянии не более 1200 км. от местоположения АО «Воткинский завод» находящегося по адресу: 427430, РФ, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2., постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.280
Кол-во: 0.155
Кол-во: 0.110
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