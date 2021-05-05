Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка товара осуществляется за счет Покупателя на условиях самовывоза, при этом склад поставщика должен находиться на расстоянии не более 1200 км. от местоположения АО «Воткинский завод» находящегося по адресу: 427430, РФ, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2., постоплата