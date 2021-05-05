Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.

    Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195082Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195082

    Наименование закупки

    Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 06:54

    Документация процедуры

    запроса_на_ЭТП_ГПБ_трубы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочнев Михаил Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 09:00 GMT +305.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195082Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка труб 09Г2С ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 в количестве 1,045т.

    Начальная цена

    141 858,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Покупателя на условиях самовывоза, при этом склад поставщика должен находиться на расстоянии не более 1200 км. от местоположения АО «Воткинский завод» находящегося по адресу: 427430, РФ, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2., постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 09Г2С 76х4 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 2"

    "Труба 09Г2С 57х3 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.280

    "Позиция 3"

    "Труба 09Г2С 45х3 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.155

    "Позиция 4"

    "Труба 09Г2С 38х2,5 ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 0.110

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Ценовой запрос № 258749
    Поставка трубы Эи811 ф20х3 ТУ 14-159-1327-2010
    Поставка трубы Эи811 ф20х3 ТУ 14-159-1327-2010
    258749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264711
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 10 60х60х3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86
    Закупка товара: трубного металлопроката сталь 10 60х60х3 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86
    264711
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    204 248
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 262479
    Поставка трубной продукции для ППР для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка трубной продукции для ППР для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    262479
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 264152
    Поставка сварной трубы для капитального ремонта на 2022
    Поставка сварной трубы для капитального ремонта на 2022
    264152
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263606
    Поставка трубы
    Поставка трубы
    263606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    АО "ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ"
    Ценовой запрос № 261177
    Поставка черного металлопроката для нужд АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
    Поставка черного металлопроката для нужд АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
    261177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 83807
    Поставка стальной и ПВХ труб для выполнения работ по переносу ИПБ в подвальное помещение здания ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка стальной и ПВХ труб для выполнения работ по переносу ИПБ в подвальное помещение...
    83807
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    14 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить