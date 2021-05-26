Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку химреагентов для ООО «Теплосеть»

"Позиция 1" "Натр едкий гранулированный гидроксид натрия, сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: NaOH МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 39,997 ВНЕШНИЙ ВИД: Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее 98,5 Массовая доля карбоната натрия, %, не более 0,8 Массовая доля хлорида натрия, %, не более 0,05 Массовая доля железа, %, не более 0,004 (в пересчете на оксид железа III) Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %, не более 0,02 Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более 0,02 Массовая доля сульфата натрия, %, не более 0,03 Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций, %, не более 0,01 Массовая доля хлората натрия, %, не более 0,01 Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец, %, не более 0,01 Массовая доля ртути, %, не более 0,0005"

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