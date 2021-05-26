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    Главная / Торги / Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку химреагентов для ООО «Теплосеть»

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку химреагентов для ООО «Теплосеть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 13:0026.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195080Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195080

    Наименование закупки

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку химреагентов для ООО «Теплосеть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 07:10

    Документация процедуры

    Приложение__3___Документы_необходимые_для_аккредитации.docx

    Приложение__1____ТЗ_.xlsx

    Приложение__2___Анкета_на__аффилированность.docx

    Приложение__4____Анкета_KYC___в_случае_признания_победителем_.xlsx

    Приложение__5____Формы_договоров_от_аккредитации_.doc

    ЭТП_Газпромбанка___Торговый_портал__памятка_Участнику_.pdf

    Извещение__продление_до_21.05.2021_.doc

    Запрос_на_предоставление_скидки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 9-05-17

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Irina.Kolmakova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинников Валерий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку химреагентов для ООО «Теплосеть»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.05.2021 13:00 GMT +326.05.2021 13:0026.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195080Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку химреагентов для ООО «Теплосеть»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, 53аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 90 календарных дней от даты поставки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Натр едкий гранулированный гидроксид натрия, сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: NaOH МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 39,997 ВНЕШНИЙ ВИД: Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска. Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее 98,5 Массовая доля карбоната натрия, %, не более 0,8 Массовая доля хлорида натрия, %, не более 0,05 Массовая доля железа, %, не более 0,004 (в пересчете на оксид железа III) Сумма массовых долей оксидов железа и алюминия, %, не более 0,02 Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете на диоксид кремния, %, не более 0,02 Массовая доля сульфата натрия, %, не более 0,03 Сумма массовых долей кальция и магния в пересчете на кальций, %, не более 0,01 Массовая доля хлората натрия, %, не более 0,01 Сумма массовых долей тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом, в пересчете на свинец, %, не более 0,01 Массовая доля ртути, %, не более 0,0005"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 2"

    "Тринатрийфосфат Внешний вид чешуйки или кристаллы, способные слеживаться Массовая доля общего Р2О5, %, не менее 18,5 рН 1%-ного водного раствора 11,5-12,5 Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,03 ГОСТ 201-76"

    Кол-во: 300.000

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