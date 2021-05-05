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    Главная / Торги / Поставка АКБ для генераторов Камчатского филиала (ЗнП 1638)

    Поставка АКБ для генераторов Камчатского филиала (ЗнП 1638)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 15:0005.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195078Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195078

    Наименование закупки

    Поставка АКБ для генераторов Камчатского филиала (ЗнП 1638)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 06:01

    Документация процедуры

    Проект_договора_КФ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4152 42-42-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    LipatovaEV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка АКБ для генераторов Камчатского филиала (ЗнП 1638)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 15:00 GMT +305.05.2021 15:0005.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195078Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка АКБ для генераторов Камчатского филиала (ЗнП 1638)

    Начальная цена

    43 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Петропавловск-камчатский, ул.Владивостокская, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата по условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный C3506 12В прямая полярность 36А·ч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор промышленный свинцово-кислотный 26А·ч 12В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания Delta HR 12-12 12В 12А·ч"

    Кол-во: 1.000

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