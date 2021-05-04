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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования

    Поставка электрооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 10:0004.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195072Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195072

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 20:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 10:00 GMT +304.05.2021 10:0004.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195072Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования

    Начальная цена

    413 579,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор напряжения масляный ОМП-10/10 1/1-0 10(6)КВ 10КВА 530х600х730ММ ТР ТС 004/2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Проводник заземляющий П-350 УХЛ3 350ММ 6ММ2 с двумя наконечниками zeta11220"

    Кол-во: 159.000

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack 9PX5KiRTN 440х130х685ММ 176-276В 220-240В 5КВ.А 48КГ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труба ПВХ гофро гибкая легкая с протяжкой DKC 25ММ серая 91925"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Труба ПВХ гофро гибкая легкая с протяжкой DKC 25ММ серая 91925"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Корпус металлический настенный ЩМП-6.6.2-0 600х600х250ММ IP54 У2 YKM40-662-54 IEK"

    Кол-во: 1.000

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