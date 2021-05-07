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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов (картриджи).

    Поставка расходных материалов (картриджи).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195063Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195063

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов (картриджи).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 15:29

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-89

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    o.noskov@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Носков Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов (картриджи).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 11:00 GMT +307.05.2021 11:0007.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195063Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов (картриджи).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Профсоюзная, 25АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость товара. Доставка в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора, осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP 126А CE313А пурпурный 1000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Canon 718Bk 2662B002 черный 3400 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Картридж HP 126А CE312A желтый 1000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж HP 125А CB542A желтый 1400 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж HP 126А CE310A черный 1200 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж HP 410X CF413X пурпурный 5000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Картридж HP CF410X черный 6500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Картридж HP 11А CE311A голубой 1000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Canon C-EXV49BK 8524B002 черный 36000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Canon C-EXV49 Y желтый 19000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Canon C-EXV49 M пурпурный 19000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Canon C-EXV49 C голубой 19000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Картридж HP 307A CE743A пурпурный 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Картридж HP 307A CE741A голубой 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Картридж HP 307A CE742A желтый 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Картридж HP 307A CE740A черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Картридж HP CF283A черный 1500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Картридж HP 125А CB540A черный 2200 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Картридж HP 125А CB543A пурпурный 1400 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Картридж HP CB541A голубой 1400 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Картридж Комус 18A CF218A черный 1400 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Картридж Kyocera TK-5140C 1T02NRCNL0 голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Картридж Kyocera TK-5140Y 1T02NRANL0 желтый 5000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Картридж Katun C-EXV11 черный 21000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Картридж HP 507Х CE400X черный 11000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Картридж HP 507А CE401A голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Картридж HP 507А CE402A желтый 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Картридж HP 507А CE403A пурпурный 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Картридж HP CF411X голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Картридж HP CF412X желтый 5000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Картридж Canon 718Y 2659B002 желтый 2900 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Картридж Canon 718C 2661B002 голубой 2900 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Картридж Canon 718M 2660B002 пурпурный 2900 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Картридж Canon 055H 3020C002 черный 7600 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Картридж Canon 055H 3018C002 пурпурный 5900 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Картридж Canon 055H 3017C002 желтый 5900 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Картридж Canon 055H 3019C002 голубой 5900 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Картридж Konica Minolta TNP-34 A63T01H черный 10000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Картридж Kyocera TK-8600Y 1T02MNANL0 желтый 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Картридж Kyocera TK-8600C 1T02MNCNL0 голубой 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Картридж Kyocera TK-8600M 1T02MNBNL0 пурпурный 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Картридж Kyocera TK-8600K 1T02MN0NL0 черный 30000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Тонер Canon C-EXV39 4792B002 30200 страниц черный 950Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Картридж Kyocera TK-590Y желтый 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Картридж Kyocera TK-590M пурпурный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Картридж Kyocera TK-590К черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Картридж Kyocera ТК-5140К черный 7000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Картридж Kyocera TK-5140M пурпурный 5000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 49"

    "Картридж HP 05X CE505X черный 6500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Картридж Kyocera TK-590C голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Картридж Kyocera TK-6305 1T02LH0NL0 черный 35000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Картридж HP 126А CE313А пурпурный 1000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Картридж Canon 718Bk 2662B002 черный 3400 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Картридж HP 126А CE312A желтый 1000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Картридж HP 125А CB542A желтый 1400 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Картридж HP 126А CE310A черный 1200 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Картридж HP 410X CF413X пурпурный 5000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Картридж HP CF410X черный 6500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Картридж HP 11А CE311A голубой 1000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Картридж Canon C-EXV49BK 8524B002 черный 36000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Картридж Canon C-EXV49 Y желтый 19000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Картридж Canon C-EXV49 M пурпурный 19000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Картридж Canon C-EXV49 C голубой 19000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "Картридж HP 307A CE743A пурпурный 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Картридж HP 307A CE741A голубой 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Картридж HP 307A CE742A желтый 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Картридж HP 307A CE740A черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Картридж HP CF283A черный 1500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Картридж HP 125А CB540A черный 2200 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Картридж HP 125А CB543A пурпурный 1400 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Картридж HP CB541A голубой 1400 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Картридж Комус 18A CF218A черный 1400 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Картридж Kyocera TK-5140C 1T02NRCNL0 голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 74"

    "Картридж Kyocera TK-5140Y 1T02NRANL0 желтый 5000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 75"

    "Картридж Katun C-EXV11 черный 21000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 76"

    "Картридж HP 507Х CE400X черный 11000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Картридж HP 507А CE401A голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 78"

    "Картридж HP 507А CE402A желтый 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Картридж HP 507А CE403A пурпурный 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Картридж HP CF411X голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "Картридж HP CF412X желтый 5000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Картридж Canon 718Y 2659B002 желтый 2900 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 83"

    "Картридж Canon 718C 2661B002 голубой 2900 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 84"

    "Картридж Canon 718M 2660B002 пурпурный 2900 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "Картридж Canon 055H 3020C002 черный 7600 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Картридж Canon 055H 3018C002 пурпурный 5900 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Картридж Canon 055H 3017C002 желтый 5900 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Картридж Canon 055H 3019C002 голубой 5900 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Картридж Konica Minolta TNP-34 A63T01H черный 10000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 90"

    "Картридж Kyocera TK-8600Y 1T02MNANL0 желтый 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Картридж Kyocera TK-8600C 1T02MNCNL0 голубой 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "Картридж Kyocera TK-8600M 1T02MNBNL0 пурпурный 20000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 93"

    "Картридж Kyocera TK-8600K 1T02MN0NL0 черный 30000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 94"

    "Тонер Canon C-EXV39 4792B002 30200 страниц черный 950Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 95"

    "Картридж Kyocera TK-590Y желтый 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Картридж Kyocera TK-590M пурпурный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "Картридж Kyocera TK-590К черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Картридж Kyocera ТК-5140К черный 7000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 99"

    "Картридж Kyocera TK-5140M пурпурный 5000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 100"

    "Картридж HP 05X CE505X черный 6500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Картридж Kyocera TK-590C голубой 5000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "Картридж Kyocera TK-6305 1T02LH0NL0 черный 35000 страниц"

    Кол-во: 1.000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 263402
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    263402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262544
    2022 Поставка картриджей
    2022 Поставка картриджей
    262544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262796
    Расходные материалы к офисной технике
    Расходные материалы к офисной технике
    262796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76705
    Картриджи Canon Сатурн #IT
    Картриджи Canon Сатурн #IT
    76705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    22.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    47 758
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
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