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    Главная / Торги / Закупка трубного металлопроката 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73 в количестве 13 м.

    Закупка трубного металлопроката 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73 в количестве 13 м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195060Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195060

    Наименование закупки

    Закупка трубного металлопроката 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73 в количестве 13 м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 16:56

    Документация процедуры

    запроса_на_ЭТП_ГПБ_трубы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочнев Михаил Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка трубного металлопроката 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73 в количестве 13 м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195060Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубного металлопроката 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73 в количестве 13 м.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Покупателя на условиях самовывоза, при этом склад поставщика должен находиться на расстоянии не более 1200 км. от местоположения АО «Воткинский завод» находящегося по адресу: 427430, РФ, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Кирова 2., постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 8х1 12Х18Н10Т-ВД ГОСТ 19277-73"

    Кол-во: 13.000

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