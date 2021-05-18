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    Главная / Торги / Поставка инвентаря и посуды для столовой

    Поставка инвентаря и посуды для столовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195059Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195059

    Наименование закупки

    Поставка инвентаря и посуды для столовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:38

    Документация процедуры

    Список_документов_для_заключения_договора.docx

    Форма_1_Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Форма_2_Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Форма_3_Инф_я_об_аналогичных_договорах.docx

    Форма_4_Справка_о_наличии_МТР.docx

    Форма_5_Справка_о_наличии_трудовых_ресурсов.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-12

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    Y.Gaydamakina@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдамакина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инвентаря и посуды для столовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195059Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инвентаря и посуды для столовой

    Начальная цена

    738 756,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вилка столовая Bazis 2001-A нержавеющая сталь 2ММ 189ММ кт869"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 2"

    "Ложка столовая Bazis нержавеющая сталь 1.8ММ 180ММ 2001-A"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 3"

    "Нож столовый Bazis 2001-A 230ММ 3ММ нержавеющая сталь кт867"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 4"

    "Ложка чайная Bazis нержавеющая сталь 136ММ 2001-А"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 5"

    "Салатник круглый Collage 200МЛ фарфор белый фк1411/1"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 6"

    "Бульонница Collage 300МЛ 100ММ 58ММ фарфор белый фк376"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 7"

    "Блюдце круглое Collage фарфор 155х24ММ белый фк377"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 8"

    "Тарелка баранчик Chan Wave фарфор белый 175ММ фк0153"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 9"

    "Горшок для запекания 0.35Л керамика 9381 Борисовская керамика"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 10"

    "Креманка Pasabahce Айс Виль 270МЛ 105ММ стекло прозрачный"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 11"

    "Блюдце розетка Pasabahce стекло 101х24ММ прозрачное завод "Бор" Россия"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 12"

    "Стакан граненый ОСЗ стекло закаленное 250МЛ 8с785"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 13"

    "Чашка чайная Collage фарфор 200МЛ 80х70ММ белая с блюдцем (чайная пара) фк191"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 14"

    "Набор для специй Волна кт969 пластик солонка, перечница,салфетница 3ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Чашка кофейная Collage 70МЛ белая фарфор с блюдцем (кофейная пара) фк367"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 16"

    "Корзина пластиковая с крышкой CV02 Luxstahl KT3426 415х280х65ММ полипропилен/пластик бежевый кт1928 кт1929"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Блюдо круглое Альтернатива 390х380х220ММ пластик белый/прозрачный 2947525 для выпечки с крышкой"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Соусник с крышкой Мастергласс 375МЛ пластик красный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Вилка поварская Luxstahl C24-12 нержавеющая сталь 4ММ 240ММ кт1084"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Венчик MGSteel нержавеющая сталь 350 16 спиц, 8 петель для взбивания WP35P"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Воронка Полимербыт 120ММ пластик с25400пб"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Воронка Martika Ультимо 140ММ пластик с249"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Форма для выпечки слоенного языка Профмаркет-НСК нержавеющая сталь 80х150ММ ЯБР80150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Держатель магнитный Regent Inox S.r.l 93-BL-JH3 для ножей 60СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Коврик для выпечки силикон 600х400ММ SM280B Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Игла шпиговальная Paderno нержавеющая сталь 18СМ 42516-18"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Банка с мелкими отверстиями JW-SK280F Luxstahl 0.28Л пластик прозрачный для хранения сыпучих (сухих) продуктов кт2331"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Банка прямоугольная Restola 150х92х95ММ пластик белый/желтый для хранения сыпучих (сухих) продуктов 431255520"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Контейнер 1.25Л;ДМ3 21х16х7СМ полипропилен с крышкой 432104521"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Контейнер Restola Breeze 2.5Л 22.4х17х10.5СМ полипропилен прозрачный с крышкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Контейнер 3.4Л;ДМ3 29х19х8.5СМ с крышкой 4607016818238,432106521"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Корзина пластиковая Доляна Капучино круглая для фруктов и хлеба 200х70ММ пластик бежевый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Корзина пластиковая APS прямоугольная для хлеба 315х220х85ММ полипропилен бежевый Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Шумовка цельнолитая Ашинский металлургический завод нержавеющая сталь 23СМ для снятия пены 1/150"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Ложка гарнирная нержавеющая сталь 3ММ 390ММ 100МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Ложка гарнирная Luxstahl C4-06 нержавеющая сталь 200ММ кт1088 Китай"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 37"

    "Половник Luxstahl №5 нержавеющая сталь 500МЛ 380х140ММ кт1168"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Лопатка кондитерская Martellato резиновая белый 350/115х70ММ 50GO 350"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Лопатка изогнутая MGSteel пластик белый 310/120х70ММ 45848"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Овощерезка Ilsa Мандолина нержавеющая сталь/полипропилен 400х140х80ММ 5 лезвий 14900000IVV Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Мензурка 100МЛ стекло ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Мешок кондитерский Martellato FLEX 050 нейлон/полиуретан 500ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 43"

    "Мешок кондитерский нейлон 340ММ FLEX 034MAN"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 44"

    "Набор насадок кондитерских "Микс" ДУ1.5СМ 18х6.5х3.5СМ металл 24 предмета в кейсе Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Мусат 250ММ 10ДЮЙМ пластик круглое сечение 10"814"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Кувшин мерный пластик м1206пр 1Л 160х130х180ММ прозрачный Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Емкость мерная пластик 30МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Стакан мерный пластик 100МЛ прозрачный Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Емкость мерная полипропилен 435х305ММ 200МЛ прозрачный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Набор круглых выемок 5СМх2.5/3.5/4.1/4.8/5.5/6.3/7/7.7/8.3/8.9/9.6/19.3 нержавеющая сталь 12 предметов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Набор форм резаков "Кольцо волнистое" Pujadas 3.5СМх3/4/5/6/7/8/9/10СМ металл стальной 8 предметов 733.000 Испания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Открывалка с пробойником Ghidini нержавеющая сталь/пластик 175х115ММ для бутылок 105/105б"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Нож консервный Luxstahl 1А 250х100х15ММ нержавеющая сталь кт57"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Нож поварской Luxstahl Colour 305х54ММ лезвие сталь 3Cr13/ручка пластик с цветными вставками WX-SL428"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Нож Icel TECHNIC 300/420ММ нержавеющая сталь пластиковая ручка для рыбы 271.8621.30 Португалия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Нож нержавеющая сталь для удаления сердцевины яблок 66222/182300"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Нож карбовочный Icel нержавеющая сталь/пластик для цедры 941.9510.04 Португалия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Нож карбовочный двойной Icel нержавеющая сталь/пластик для цедры 941.9511.04 Португалия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Ложка нуазетка для фруктовых шаров Icel нержавеющая сталь/пластик 20ММ 941.9509.04 Португалия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Ложка нуазетка для фруктовых шаров Icel нержавеющая сталь/пластик 22-25ММ 941.9505.00 Португалия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Ножницы поварские Luxstahl Master X50CrMoV15/ручка пластик 215х80ММ 9140"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Пресс для чеснока Fackelmann нержавеющая сталь металл 40445"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Прихватка варежка 29СМ силикон SL605"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 64"

    "Рыбочистка Luxstahl нержавеющая сталь/пластик 230ММ CA1087"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Сито Галацентр нержавеющая сталь 100ММ с металлической ручкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Скалка Хлеб липа 500х75ММ 3856 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Сковорода Luxstahl 320ММ 40ММ алюминий WH-1005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Сковорода блинная Нева-Металл посуда 240ММ 20ММ алюминий антипригарное покрытие"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 69"

    "Сковорода гриль Биол 240ММ чугун 10241 со съемной ручкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Сковорода NNB Сферос 200ММ чугун 7 ячеек черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 71"

    "Скребок твердый RTD 1 145х95ММ полипропилен кондитерский 7953"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 72"

    "Лопатка совок Regent Inox P-039 пластик прозрачный 960Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 73"

    "Лопатка совок Regent Inox P-040 пластик прозрачный 180Г кт1181"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 74"

    "Терка четырехгранная Fackelmann нержавеющая сталь 230ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 75"

    "Нож роликовый Was 50х240ММ нержавеющая сталь 7 лезвий для теста 1507007 Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Форма для выпечки Luxstahl сталь с антипригарным покрытием разъемная круг 240х70ММ 93-CS-EA-5-04"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 77"

    "Форма для выпечки REGENT-INOX EASY углеродистая сталь с антипригарным покрытием разъемная круг 260х70ММ 93-CS-EA-5-05"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 78"

    "Форма для выпечки кексов алюминий 105х75ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 79"

    "Форма для выпечки маффин Martellato силикон 81х32ММ SF024/N"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 80"

    "Форма для ром-бабы №1 пищевая жесть корзина 70х130х60ММ ФРб-1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 81"

    "Набор форм для круассанов и трубочек 110х30ММ нержавеющая сталь 6 предметов Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Пельменница Бытпласт 245ММ зеленый пластик с32230бп"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 83"

    "Шумовка Luxstahl нержавеющая сталь 40СМ кт1606"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Щипцы универсальные Luxstahl нержавеющая сталь/пластик 200ММ YX516-7"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Щипцы Luxstahl нержавеющая сталь 18/0-0.8ММ 210ММ для мяса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Щипцы нержавеющая сталь 120ММ для рыбы 18/0-0.8ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Щипцы Luxstahl Цветок нержавеющая сталь 125ММ для сахара YX327-5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 88"

    "Щипцы Luxstahl Гребенка нержавеющая сталь 200ММ для спагетти YX316-8"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Щипцы Luxstahl нержавеющая сталь 18/0-0.8ММ 215ММ для хлеба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 90"

    "Рубанок для чистки разделочных досок полиэтилен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/1 полипропилен 530х325х100ММ прозрачный 21001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/1 полипропилен 530х325х150ММ прозрачный 21002"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 93"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/1 Restola полипропилен 530х325х200ММ прозрачный 528"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 94"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/2 Restola полипропилен 325х265х100ММ прозрачный 530"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 95"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/2 Restola полипропилен 325х265х150ММ прозрачный 531"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 96"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/2 Restola полипропилен 325х265х200ММ прозрачный 532"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 97"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/3 Restola полипропилен 325х176х100ММ прозрачный 534"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 98"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/3 Restola полипропилен 325х176х150ММ прозрачный 537"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 99"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/4 Restola полипропилен 265х162х100ММ прозрачный 539"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 100"

    "Гастроемкость без крышки и ручек GN 1/4 Restola полипропилен 265х162х150ММ прозрачный 540"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 101"

    "Крышка для гастроемкости GN 1/1 Restola 327х176ММ полипропилен 551"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 102"

    "Крышка для гастроемкости GN 1/2 Restola полипропилен 552"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 103"

    "Крышка для гастроемкости GN 1/3 Restola 325ММ полипропилен 553"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 104"

    "Гастроемкость GN 1/1 Luxstahl перфорированная нержавеющая сталь 530х325х100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 105"

    "Гастроемкость GN 1/1 [Р811-6] га44 Luxstahl перфорированная нержавеющая сталь 530х325х150ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 106"

    "Гастроемкость GN 1/1х6" Luxstahl нержавеющая сталь 530х325х150ММ га05"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 107"

    "Гастроемкость GN 1/1 Luxstahl нержавеющая сталь 530х325х200ММ га06"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 108"

    "Гастроемкость GN 1/1-65 Luxstahl нержавеющая сталь 530х325х65ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 109"

    "Гастроемкость GN 1/2х6" Luxstahl нержавеющая сталь 327х265х150ММ га11"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 110"

    "Гастроемкость GN 1/2-20 Luxstahl нержавеющая сталь 327х265х20ММ га07"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 111"

    "Гастроемкость GN 1/2 Luxstahl нержавеющая сталь 327х265х200ММ га12"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 112"

    "Гастроемкость GN 1/2-40 Luxstahl нержавеющая сталь 327х265х40ММ га08"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 113"

    "Гастроемкость GN 1/2-65 Luxstahl нержавеющая сталь 327х265х65ММ га09"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 114"

    "Гастроемкость GN 1/3 Luxstahl нержавеющая сталь 327х176х150ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 115"

    "Гастроемкость GN 1/3-20 Luxstahl нержавеющая сталь 327х176х20ММ га13"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 116"

    "Гастроемкость GN 1/3 Luxstahl нержавеющая сталь 327х176х200ММ га18"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 117"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3 Luxstahl нержавеющая сталь 327х176х65ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 118"

    "Гастроемкость GN 1/4 Luxstahl нержавеющая сталь 265х164х150ММ га21"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 119"

    "Гастроемкость GN 1/4х8'' Luxstahl нержавеющая сталь 265х164х200ММ га22"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 120"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4 Luxstahl нержавеющая сталь 265х164х65ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 121"

    "Крышка для гастроемкости GN 1/1 Luxstashl 530х325ММ нержавеющая сталь га35"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 122"

    "Крышка для гастроемкости GN-1/2 Luxstahl 327х265ММ нержавеющая сталь га36"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 123"

    "Крышка для гастроемкости GN 1/3 Luxstahl 327х176ММ нержавеющая сталь га37"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 124"

    "Крышка для гастроемкости GN-1/4 Luxstahl 265х164ММ нержавеющая сталь га38"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 125"

    "Противень 425х345ММ нержавеющая сталь 1.8ММ серый ООО "Мартэл" Россия"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 126"

    "Противень Luxstahl 610х410ММ алюминий кт526"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 127"

    "Поднос выставочный Cambro DT1220CW110 поликарбонат 530х325ММ черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 128"

    "Крышка для гастроемкости GN 1/1 APS 200ММ пластик 11027"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 129"

    "Контейнер APS 9х22х17СМ акрил для пакетиков чая 4 отделения"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 130"

    "Банка емкость из 6 лотков 495х160ММ пластик для специй JW-B6B CD-6001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 131"

    "Зонт вытяжной пристенный ТММ ЗВП 1000х800х400ММ 28КГ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 132"

    "Кассета МПК-700К.1102.00.00.090 для тарелок 500х500х90ММ чу232"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 133"

    "Кассета нейтральная для стаканов и чашек Абат МПК-700К.1102.00.00.091 для Абат МПК-700К 500х500х90ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 134"

    "Кассета для столовых приборов Абат МПК-700К.1102.00.00.092 для Абат МПК-700К 500х500х90ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 135"

    "Тележка шпилька для противней Atesy КШ-Л-1.12-350.600-02 12 уровней нержавеющая сталь 440х600х1575ММ серый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 136"

    "Печь микроволновая Scarlett SC-MW9020S03M 700ВТ 20Л механическое управление эмаль черный 451х256х356ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 137"

    "Крышка для СВЧ Plast Team пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 138"

    "Тележка напольная сервировочная ТС-Л-3-800.500.850-02 (ТС-3) 3 уровня нержавеющая сталь 800х500х850ММ серая ТС-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Тележка ручная платформенная Rusklad ТП-6 800х1200ММ 550КГ 21.3КГ 200ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 140"

    "Бак пластиковый хозяйственный Idea 90Л 560х560х660ММ пластик серый 2.5КГ с крышкой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 141"

    "Подтоварник ПДТб Base 600х600х300ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 142"

    "Подтоварник ПДТб Base 600х400х300ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 143"

    "Подставка для пароконвектоматов Abat ПК-6М 865х725х75ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 144"

    "Ларь морозильный Frostor F 500 SD -12 до - 25°С 450Л 220В 0.23КВТ 1400х840х600ММ 66КГ белый с глухой крышкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 145"

    "Гастроемкость GN 1/1 нержавеющая сталь 530х325х100ММ"

    Кол-во: 5.000

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