Условия договора

Условия оплаты и доставки

В стоимость Товара входит в том числе: стоимость упаковки, доставки и разгрузки Товара в указанное Покупателем помещение, стоимость замены некондиционного Товара, а также прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением его обязательств по доставке Товара Покупателю. Олата Товара производится в течение 15 банковских дней с даты документально подтвержденной передачи Товара Поставщиком Покупателю.