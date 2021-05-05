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    Главная / Торги / поставка рабочих станций

    поставка рабочих станций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195057Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195057

    Наименование закупки

    поставка рабочих станций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Юридический адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Почтовый адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Контактный телефон

    +7 499 267-16-19

    Факс

    +7 499 267-30-76

    Адрес электронной почты

    V.Mikheeva@econom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисленко Николай Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рабочих станций

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 14:00 GMT +305.05.2021 14:0005.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195057Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рабочих станций

    Начальная цена

    501 203,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, г. Москва, Российская Федерация, 119311 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В стоимость Товара входит в том числе: стоимость упаковки, доставки и разгрузки Товара в указанное Покупателем помещение, стоимость замены некондиционного Товара, а также прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением его обязательств по доставке Товара Покупателю. Олата Товара производится в течение 15 банковских дней с даты документально подтвержденной передачи Товара Поставщиком Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рабочая станция OFT Бизнес Intel Core i7 3.0GHz 32ГБ DDR4 2666MHz SSD M.2 256 ГБ, жесткий диск 1Тб Intel UHD Graphics 630 Win 10 Pro LCD BenQ 23.8" GW2475H"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Рабочая станция OFT Бизнес INTEL Core i5 2.9ГГЦ 8Gb DDR4 2666MHz 256GB SSD SATA Intel UHD Graphics 630 Win 10 Pro LCD BenQ 23.8" GW2475H"

    Кол-во: 5.000

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