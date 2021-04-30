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Наименование закупки
Закупка стеллажей для аккумуляторных батарей для Ульяновского филиала, 4621
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.04.2021 16:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 23-42-00
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Елена Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стеллажей для аккумуляторных батарей для Ульяновского филиала, 4621
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.04.2021 20:00 GMT +330.04.2021 20:0030.04.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195056Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стеллажей для аккумуляторных батарей для Ульяновского филиала, 4621
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Выставление документов по ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 2.000
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