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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
01105-2021-1091_АКБ для сварочного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.04.2021 16:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 3953 46-20-99
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенко Наталья Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
01105-2021-1091_АКБ для сварочного
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.04.2021 17:30 GMT +329.04.2021 17:3029.04.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195055Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
01105-2021-1091_АКБ для сварочного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Воронежская область, г. Воронеж ул. Волгоградская д.46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% постоплата, 5 р.д. с даты подписания документов поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 3.000
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