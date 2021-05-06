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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка низковольтного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.04.2021 16:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-15-63
Адрес электронной почты
Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Танирбергенов Кайрат Оралтаевич
Место рассмотрения заявок
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка низковольтного оборудования
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195051Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195051Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Предмет договора
Поставка низковольтного оборудования
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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