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    Главная / Торги / Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195047Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195047

    Наименование закупки

    Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 10:18

    Документация процедуры

    Торговый_портал_техзадание_пластины_МАПАЛ_инструмент_Гюринг._ZPZ..doc

    Проект_договора_пластины_Мапал__инструмент_Гюринг.docx

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу__2_.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Газпром бытовые системы»
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Юридический адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195047Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Начальная цена

    581 266,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, 601630, Владимирская обл., Александровский р-н., пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Срок поставки – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метчик машинный C2-111101-0025 М2.5 6H HSS-E 800 DIN-371-B"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Пластина твердосплавная CCMT060202 UTi20T"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком 14х26х83ММ HSSCo8 Z4 DIN 844K"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Фреза отрезная тип 2 80х3.0х22ММ 40Z HSS ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Фреза отрезная тип 2 100х3.0х22ММ 40Z HSS ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фреза отрезная тип 2 100х2.5х22ММ 40Z HSS ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Фреза отрезная тип 2 100х2.0х22ММ 40Z HSS ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Фреза отрезная тип 2 100х1.6х22ММ 40Z HSS ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Фреза шпоночная 4ММ с цилиндрическим хвостовиком HSS Z2 ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком твердосплавная Z-CARB 4х6х11х57ММ Z4 EDP46358"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком твердосплавная 4ММ Z2 CRN2MSD0400S06"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком твердосплавная 2ММ Z2 CRN2MSD0200S06"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 12х330ММ 7075"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 10х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 8х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 6х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 5х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 4х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 3х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Заготовка твердосплавная шлифованная h6 DK460UF 2х330ММ 7075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Заготовка шлифованная HSS 8х200ММ 0641-129-21389 DIN 4964 A"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Сверло по металлу спиральное 6ММ 93/57ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Сверло по металлу спиральное 4.7ММ 80/47ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Сверло по металлу спиральное 4.6ММ 80/47ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Пластина твердосплавная WP36115-N 17х2.8х1.49ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Сверло по металлу тип N длинная серия 2.5ММ цилиндрический хвостовик HSS без покрытия 501 2.500 DIN340"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Сверло по металлу тип N короткая серия 2.5ММ цилиндрический хвостовик HSS обработка паром 205 2.500 DIN338"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Сверло по металлу тип N короткая серия 5.1ММ цилиндрический хвостовик HSS обработка паром 205 5.100 DIN338"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Сверло по металлу тип N короткая серия 6.7ММ цилиндрический хвостовик HSS обработка паром 205 6.700 DIN338"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Сверло по металлу спиральное 11.2ММ 175/94ММ конический хвостовик HSS DIN 345"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Сверло по металлу спиральное 2ММ 49/24ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Сверло по металлу спиральное 2.5ММ 57/30ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Сверло по металлу спиральное 3ММ 61/33ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Сверло по металлу спиральное 4ММ 75/43ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Сверло по металлу спиральное 4.5ММ 80/47ММ цилиндрический хвостовик HSS DIN 338"

    Кол-во: 20.000

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