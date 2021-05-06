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Наименование закупки
Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 10:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврушин Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195047Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка твердосплавных пластин производства MAPAL, инструмента GUHRING, ZPS, DOLFAMEX, Mitsubishi, SGS, FANAR, для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
581 266,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Владимирская область, 601630, Владимирская обл., Александровский р-н., пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Срок поставки – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром бытовые системы"
Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"
Адрес местонахождения
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
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