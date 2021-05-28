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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195046Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195046

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 17:09

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    КП_Алтэм_вх.5901_от_16.06.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.05.2021 23:00 GMT +328.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195046Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    1 509 439,23

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сальник разжимного кулака МАЗ 40х60ММ 5224В-3505136"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Щетка стеклоочистителя Маз-5337А2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть автотранспорта Сетка свечи Airtronic D5 251729060300"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект масляного фильтра Камаз ЕВРО НМ44903 СТРОЙМАШ СТР-7406-1012000РК"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Камера тормозная тип 24 в сборе КАМАЗ 100-3519210-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Клеммы аккумулятора луженые АКБ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Компрессор тормозной МАЗ двухцилиндровый пневматический 500-3509015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть автотранспорта Вентиль бескамерной шины грузовй угол 27° TR-100MS"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Маяк сигнальный проблесковый BL8F-E96A для грузовых автомобилей"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель массы электрический КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ, МАЗ, НЕФАЗ 1410.3737 24В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть Сигнализатор заднего хода для звуковой сигнализации при включении заднего хода АО "РЗП" ИБТС.468231.002 (ОПК)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "шланг пневматический 770-964 Quattro Elementi, 20 метров, разъем EURO"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Патрубок радиатора МАЗ силикон 6430-1311049"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фара головного света МАЗ 341.3711010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект суппорта УАЗ 3163-3501137*РК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Разъем соединительный ПС326-100 МАЗ 000457-373210700"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Ремкомплект рулевого управления МАЗ 5336-3003065"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть автотранспорта Комплект патрубков КАМАЗ, КРАЗ 5320-1303000 01-13-59бМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Электронасос отопителя дополнительный Ф18 24В (Авторитм НЧ)75-3780.21.01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Фонарь габаритный 50.3712(Б КАМАЗ универ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Выключатель массы поворотный ВК-318 КамАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Щетка стеклоочистителя 800ММ (ПАЗ-Аврора Авт.МАЗ) 98.5205-900"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Шприц смазочный рычажно-плунжерный 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B с гибким шлангом ТУ 37.372.053-88"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Шланг резиновый маслобензостойкий D24ММ 1М (РТИ)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Ремень генератора 1703 КАМАЗ-Евро (Rubena) 6РК1703"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Герметик-прокладка (авто) силиконовый 11223 "Автосил" 180Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Клеммы аккумулятора Перемычка АКБ (клемма-клемма) S=35 мм L=45 см грузовая 52381"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Фонарь габаритный (диодный) задний правый 112.06.47"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Фонарь габаритный (диодный) задний левый 112.06.47-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Ролик направляющий КАМАЗ 9527-1307225-03"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Запасная часть Комплект патрубков КАМАЗ 5320-1303026/27/28"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Фара противотуманная FLOOD 5027 12/24В (9 диодов), 105х105ММ квадратная 11954"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 33"

    "Щетка стеклоочистителя УАЗ 3162-5205200"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Антенна для радиостанции на магните Триада-1440 SOTA 100-600МГц 10Вт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Разъем соединительный вилка+розетка ПС-325 электрический 5320-3723100-156"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Клеммы аккумулятора с болтом АКБ латунь комплект "+/-""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Шланг тормозной МАЗ 1000ММ 6430-3506085"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 38"

    "Маяк проблесковый светодиодный NOVALIGHT на усиленном магните 7102"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Лампа автомобильная 24V 10W 2 24В 10ВТ без цоколя"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Лампа автомобильная 24V P21W 24В 21ВТ BA15s"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 41"

    "Лампа автомобильная 24V R10W 24В 10ВТ BA15s"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 42"

    "Инвертор преобразователь DC/AC ИС1-24-2000 Р 24В 220В 50ГЦ 2000ВТ 357х236х107мм 5.3КГ ООО "СИБКОНТАКТ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Автолин противоскользящий Викар 1.2КГ 1.85Мх2ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Прокладка поддона ЯМЗ-238 ЗАО Строймаш 238-1009040-А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Маяк проблесковый светодиодный NOVALIGHT на усиленном магните 7102"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Запасная часть Шланг пневматический WABCO Евро М22 полиамидный усиленный 452 711 058 0"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Лампа автомобильная 24V 10W 2 24В 10ВТ без цоколя"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 48"

    "Прокладка клапанной крышки 536.1003270 ЯМЗ-536"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Глушитель МАЗ-544010, 642290, 6430А9 544010-1201010-001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Знак дорожный Крупногабаритный груз 400х400ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 51"

    "Фонарь габаритный 264.3712 КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ передний"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Фонарь габаритный (диодный) g02w белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 53"

    "Фонарь габаритный (диодный) g02r красный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Запасная часть автотранспорта . Датчик кислородный ГАЗ 25.368889"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Провод высоковольтный Нефаз 433.3707030"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 56"

    "Регулятор тормозных сил КАМАЗ (РААЗ) 100-3533010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Запасная часть Головка соединительная 100-3521110/11 Палм 2 шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Ролик натяжной КАМАЗ-ЕВРО-2 в сборе НУР-ТЕХ ПАО КАМАЗ 9527-1307220"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 59"

    "Щетка стеклоочистителя Маз-5337А2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Камера тормозная тип 24 в сборе КАМАЗ 100-3519210-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Клеммы аккумулятора луженые АКБ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 62"

    "Запасная часть автотранспорта Вентиль бескамерной шины грузовй угол 27° TR-100MS"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 63"

    "Маяк сигнальный проблесковый BL8F-E96A для грузовых автомобилей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Выключатель массы электрический КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ, МАЗ, НЕФАЗ 1410.3737 24В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 65"

    "Запасная часть Сигнализатор заднего хода для звуковой сигнализации при включении заднего хода АО "РЗП" ИБТС.468231.002 (ОПК)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 66"

    "Фонарь габаритный 50.3712(Б КАМАЗ универ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 67"

    "Шприц смазочный рычажно-плунжерный 690атм, 500 см3, шланг GROZ GR42720 - G1F/HD/B с гибким шлангом ТУ 37.372.053-88"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Шланг резиновый маслобензостойкий D24ММ 1М (РТИ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Герметик-прокладка (авто) силиконовый 11223 "Автосил" 180Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 70"

    "Клеммы аккумулятора Перемычка АКБ (клемма-клемма) S=35 мм L=45 см грузовая 52381"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 71"

    "Фонарь габаритный (диодный) задний правый 112.06.47"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 72"

    "Фонарь габаритный (диодный) задний левый 112.06.47-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Фара противотуманная FLOOD 5027 12/24В (9 диодов), 105х105ММ квадратная 11954"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 74"

    "Клеммы аккумулятора с болтом АКБ латунь комплект "+/-""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 75"

    "Лампа автомобильная 24V 10W 2 24В 10ВТ без цоколя"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 76"

    "Лампа автомобильная 24V P21W 24В 21ВТ BA15s"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 77"

    "Лампа автомобильная 24V R10W 24В 10ВТ BA15s"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 78"

    "Фонарь габаритный (диодный) g02r красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 79"

    "Катушка зажигания 251818991511"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 80"

    "Свечи зажигания Bosch FR3K11332"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 81"

    "Шарнир поворотного кулака правый 23107-2304060 ГОСТ Р 53602 ООО "ВПК" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Знак Длинномерное транспортное средство 600х200ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 10.000

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    264006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 263548
    Поставка мобильных роллерных стендов 300х200 см.
    Поставка мобильных роллерных стендов 300х200 см.
    263548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Ценовой запрос № 262459
    Поставка товара -Набор имитаторов ВВ ТАКТИКА-10С
    Поставка товара -Набор имитаторов ВВ ТАКТИКА-10С
    262459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
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