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Наименование закупки
Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.04.2021 17:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Почтовый адрес
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Контактный телефон
+375 17 219111 доб. 1
Факс
+375 17 285633 доб. 2
Адрес электронной почты
gazcomplect@btg.by
Ф.И.О. контактного лица
Максименко Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Районы Архангельской области/
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.05.2021 23:00 GMT +328.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195046Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных запасных частей в интересах филиала "УАВР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Начальная цена
1 509 439,23
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Адрес местонахождения
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Наименование заказчика
ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Адрес местонахождения
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Наименование заказчика
ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Адрес местонахождения
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Наименование заказчика
ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Адрес местонахождения
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
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