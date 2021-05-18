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    Главная / Торги / Поставка войлока МКРВ-200

    Поставка войлока МКРВ-200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 17:1018.05.2021 17:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195039Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195039

    Наименование закупки

    Поставка войлока МКРВ-200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:21

    Документация процедуры

    Договор_поставки__2021.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка войлока МКРВ-200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 17:10 GMT +318.05.2021 17:1018.05.2021 17:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195039Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка войлока МКРВ-200

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара и надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 200КГ/М3 ГОСТ 23619-79"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 2"

    "Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 200КГ/М3 ГОСТ 23619-79"

    Кол-во: 1000.000

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