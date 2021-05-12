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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Audi A6 В555МО98

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Audi A6 В555МО98

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195035Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195035

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Audi A6 В555МО98

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 16:06

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-80

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    N.Zyukova@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюкова Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Audi A6 В555МО98

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 17:00 GMT +312.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195035Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Audi A6 В555МО98

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт–Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп.2, лит.АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный 06L115562"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный 4G0133843K"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пробка резьбовая масленного отверстия 06L103801D"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "ГАЙКА WHT003684"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "ГАЙКА WHT006151"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Уплотнительное кольцо WHT005499A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "ФИЛЬТР 0B5325330A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО WHT003379"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Сетчатый фильтр 0B5325429E"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка поддона 0B5321371F"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "БОЛТ N91096801"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "БОЛТ WHT000237A"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Кольцо сливной пробки N0138275"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "АКБ 000915105C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "РЕМЕНЬ 21,36/1132мм 06L903137A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Натяжитель 06L903133D"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 4G0513353D"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "ВИНТ N91066101"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА 8K0512131J"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "ПЫЛЬНИК 4G0512137A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "АМОРТИЗАТОР 4G5513035G"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "БОЛТ N10500802"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "КОЖУХ САЙЛЕНТБЛОКА 8K0511533A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "ГАЙКА N10295101"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "МАСЛО АКПП G052529A2"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ КП DSG G055532A2"

    Кол-во: 2.000

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