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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и строительный материалов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования и строительный материалов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 09:0012.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195034

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и строительный материалов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 13:31

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования и строительный материалов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 09:00 GMT +312.05.2021 09:0012.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и строительный материалов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    602 942,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.26, тел.(3532) 733-221Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер коммуникационный Синком-Д3 24В 2хRS232/RS485, 2хRS485, GPS, 2хETH, 1хCAN 2000ТС/ 1000ТИ/ 500ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Устройство для сбора и передачи данных RTU-327-E1-B04-M04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок питания Метран-602-024-50-DIN 220В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Модуль дискретных входов ТС430 32 ввода RS-485 0-20МА 24В 0.5ВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Клей универсальный Момент Классик 125МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 Москвичка черная 1.9КГ"

    Кол-во: 11.400

    "Позиция 7"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 Москвичка синяя 1.9КГ"

    Кол-во: 15.200

    "Позиция 8"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 Москвичка красная 1.9КГ"

    Кол-во: 5.700

    "Позиция 9"

    "Герметик силиконовый универсальный Экон прозрачный 280МЛ"

    Кол-во: 2.000

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