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    Главная / Торги / Шиномонтаж ВАЗ

    Шиномонтаж ВАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195028Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195028

    Наименование закупки

    Шиномонтаж ВАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 15:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шиномонтаж ВАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 09:00 GMT +311.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195028Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шиномонтаж ВАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчеты между сторонами производятся в течение 15-ти банковских дней после выполнения работ и составления акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шиномонтаж - оказание услуг по снятию/установке и балансировке автошин автомобиля"

    Кол-во: 1.000

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