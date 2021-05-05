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Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей для Надымского участка АО "Газпром оргэнергогах"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 07:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 34995 6-82-35
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
noeg.n.perchik@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перчик Никита Владимирович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей для Надымского участка АО "Газпром оргэнергогах"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 22:00 GMT +305.05.2021 22:0005.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195027Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей для Надымского участка АО "Газпром оргэнергогах"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, г. НадымРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по выставленным счетам
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
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