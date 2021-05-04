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    Главная / Торги / Услуги по огезащитной обработке сцены ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Услуги по огезащитной обработке сцены ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 07:0004.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195025Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195025

    Наименование закупки

    Услуги по огезащитной обработке сцены ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 15:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по огезащитной обработке сцены ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 07:00 GMT +304.05.2021 07:0004.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195025Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по огезащитной обработке сцены ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г.Нижний Новгород, ул. Космическая 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту оказания услуг безналичным расчетом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций (огнезащитная обработка металлических конструкций)"

    Кол-во: 1.000

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