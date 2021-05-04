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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка скамьи СК-1-1500
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.04.2021 15:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-16-52
Факс
Адрес электронной почты
l.andreeva@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Людмила Андреевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка скамьи СК-1-1500
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.05.2021 17:00 GMT +304.05.2021 17:0004.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195024Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка скамьи СК-1-1500
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ломоносовский район, промзона Северная часть Горелово, квартал 5, Волхонское ш., дом 2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные в Спецификации № 1 к Договору (Приложение № 1). Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 11.000
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