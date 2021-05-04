Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные в Спецификации № 1 к Договору (Приложение № 1). Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.