Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка скамьи СК-1-1500

    Поставка скамьи СК-1-1500

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 17:0004.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195024Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195024

    Наименование закупки

    Поставка скамьи СК-1-1500

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 15:21

    Документация процедуры

    Проект_договора_скамейки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.andreeva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Людмила Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка скамьи СК-1-1500

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 17:00 GMT +304.05.2021 17:0004.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195024Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка скамьи СК-1-1500

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ломоносовский район, промзона Северная часть Горелово, квартал 5, Волхонское ш., дом 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные в Спецификации № 1 к Договору (Приложение № 1). Оплата производится Покупателем в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скамья для производственных помещений на металлокаркасе СК-1-1500 сосна 1500х350х480ММ"

    Кол-во: 11.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Ценовой запрос № 263467
    Закупка банкетки для ДО 025/1008
    Закупка банкетки для ДО 025/1008
    263467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Молния Ямал"
    Ценовой запрос № 76787
    Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"
    Поставка специализированных кресел для спелеопроцедур ООО "Молния Ямал"
    76787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить