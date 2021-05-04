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    Главная / Торги / Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"

    Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 13:0004.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195020Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195020

    Наименование закупки

    Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 15:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 86168 4-90-55

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    e.nesterova@ksch.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 13:00 GMT +304.05.2021 13:0004.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195020Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352024,Краснодарский край, Кущевский район, с.НовомихайловскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30-ти дней с момента поставки товара и предоставления первичных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная Моя Вода негазированная 19Л ПЭТ"

    Кол-во: 800.000

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