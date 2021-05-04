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Наименование закупки
Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.04.2021 15:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 86168 4-90-55
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
e.nesterova@ksch.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестерова Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.05.2021 13:00 GMT +304.05.2021 13:0004.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195020Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой бутилированной воды по статье ПЭН для нужд филиала ООО "Газпом ПХГ" "Кущевское УПХГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352024,Краснодарский край, Кущевский район, с.НовомихайловскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30-ти дней с момента поставки товара и предоставления первичных документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 800.000
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