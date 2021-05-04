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    Главная / Торги / Комплексная уборка помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б

    Комплексная уборка помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 10:0004.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195018

    Наименование закупки

    Комплексная уборка помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 15:15

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_клининг_Дегтярный_v2.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Konovalova.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплексная уборка помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 10:00 GMT +304.05.2021 10:0004.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексная уборка помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексная уборкеа помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б "

    Кол-во: 1.000

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