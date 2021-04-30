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    Главная / Торги / Стеллажи архивные металлические для МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"

    Стеллажи архивные металлические для МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195017

    Наименование закупки

    Стеллажи архивные металлические для МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 15:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 538409

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    tatyana.fedotova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федотова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стеллажи архивные металлические для МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.04.2021 13:00 GMT +330.04.2021 13:0030.04.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стеллажи архивные металлические для МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.5, корп.5 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж архивный металлический сборный 2500x1000x300мм (ВхШхГ), 7 полок, покрытие краской цвет – светло-серый"

    Кол-во: 33.000

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