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    Главная / Торги / Поставка коробок, преобразователей и видеорегистраторов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка коробок, преобразователей и видеорегистраторов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 08:0006.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195007Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195007

    Наименование закупки

    Поставка коробок, преобразователей и видеорегистраторов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 13:33

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коробок, преобразователей и видеорегистраторов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 08:00 GMT +306.05.2021 08:0006.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195007Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коробок, преобразователей и видеорегистраторов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    283 833,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка переходная Молтон КП-004 НКУ-МОЛ 25А 220/380В 215х215х100ММ листовая сталь с антикоррозийным покрытием IP54 У2 ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.00341/20"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Видеорегистратор портативный носимый ВСБ4 PRO 94х60х31ММ 32ГБ 140ГРАД Full HD IP67 встроенный GPS, наплечное крепление, крепление на пояс,USB кабель, ЗУ USB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Видеорегистратор портативный носимый ВСБ4 PRO 94х60х31ММ 32ГБ 140ГРАД Full HD IP67 встроенный GPS, наплечное крепление, крепление на пояс,USB кабель, ЗУ USB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь магнитный поплавковый ПМП-063Е-УКБК16-Фл.1-65-6/НЖ-L2750-h750-D49x49xd20-НЖ-Ц Ga/Gb Ex d IIB T3 поверка первичная"

    Кол-во: 2.000

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