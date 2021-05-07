Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции

    Поставка лакокрасочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 09:0007.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194991Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194991

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 16:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-38

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    V.Vovk@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Владислав Любомирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 09:00 GMT +307.05.2021 09:0007.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194991Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции

    Начальная цена

    1 524 920,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая техническая 1.5х100М 0.15ММ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Мастика клеящая огнеупорная КОМ 20КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Олифа марки К-3 комбинированная"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 4"

    "Грунтовка антикоррозионная Лакра ГФ-021 1КГ серая"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Ксилол нефтяной марка А (Экос-1) ГОСТ 9410-78"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Краска маркировочная МКЭ-4 серый 3КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Грунтовка полиуретановая Спецпротект 007 серый ТУ 2312-007-81433175-09"

    Кол-во: 785.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль полиуретановая СпецПротект 109 RAL 7004 серый ТУ 2312-009-81433175-09"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 9"

    "Растворитель Р-5 А ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 1128.000

    "Позиция 10"

    "Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74"

    Кол-во: 7.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 77498
    Приобретение антикоррозионных композиций
    Приобретение антикоррозионных композиций
    77498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    564 147
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить