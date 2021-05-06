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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов к насосному оборудованию

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194980Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    194980

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.04.2021 16:05

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосному оборудованию

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194980Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194980Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов к насосному оборудованию

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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