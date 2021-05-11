www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ПФ прочие материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 16:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 342 235-41-00
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
anisimova-nav@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анисимова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПФ прочие материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 13:00 GMT +311.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194957Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПФ прочие материалы
Начальная цена
1 905,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая 45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после полной отгрузки товара. Отсрочка платежа по договору - 45 календарных дней, для субъектов МСП - 15 рабочих дней. Отсрочка платежа по счету 7 календарных дней. Доставка силами поставщика до склада покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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