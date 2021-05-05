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Наименование закупки
Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
02.05.2021 08:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
273719
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
E.Razumova@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разумова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 20:00 GMT +305.05.2021 20:0005.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194917Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ
Начальная цена
567 931,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, 676450, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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