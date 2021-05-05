Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ

Цена договора и требования к обеспечению

В течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных

Амурская область, 676450, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская») Рассчитать логистику >

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Мат парковочный ГАСЛАЙН-06 вспененный ПЭ черно-желтый 670x1000x8ММ ГАС-МАТ-06" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Лента противоскользящая формуемая 3М Safety-Walk ПВХ/зерно оксида алюминия черный 51ММх18.3М" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Лента противоскользящая фотолюминесцентная ПВХ/зерно оксида алюминия белый/черный 50ММх18.3М 1ММ" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Бокс блокировочный настенный ГАСЛОК металл 1ММ/оргстекло 500х320х100ММ желтый с крючками BZS-8851-YLW" Кол-во: 2.000

"Позиция 5" "Множитель замковый Гаслок-8314 позволяет заблокировать один источник шестью людьми алюминий с пластиком РА диаметр дужки 25ММ GL-8314" Кол-во: 10.000

"Позиция 6" "Множитель замковый Гаслок-8313 позволяет заблокировать один источник шестью людьми нейлон 43х173ММ GL-8313" Кол-во: 4.000

"Позиция 7" "Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1 500x450x400ММ желтый металл 1ММ с двумя полками и подвесами для замков" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Блокиратор кнопки Гаслок-D63 GL-D63 пластик 74х74х65ММ квадратное основание" Кол-во: 10.000

"Позиция 9" "Блокиратор миниатюрный Гаслок-D2394 GL-D2394 для автоматических выключателей ABS-пластик красный" Кол-во: 10.000

"Позиция 10" "Замок безопасности ГАСЛОК GL-8531-KD пластик АВС/дужка нейлон 38х6ММ красный ООО "Гасзнак"" Кол-во: 10.000

"Позиция 11" "Блокиратор флажкового автомата Гаслок-D11 GL-D11 для автоматов с язычками 16х10ММ полипропилен 120...277В" Кол-во: 10.000

"Позиция 12" "Блокиратор миниавтоматов многофункциональный Гаслок-D09 GL-D09 для автоматических выключателей ABS-пластик 45х25х10ММ ширина захвата 8ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 13" "Блокиратор миниавтоматов Гаслок-D02 GL-D02 для блокировки миниавтоматов стеклонейлон зажим внутрь, PIN (Pin in Standard)" Кол-во: 10.000

"Позиция 14" "Замок безопасности ГАСЛОК GL-8533N-MKKA пластик АВС/дужка нейлон 38х4ММ красный ООО "Гасзнак"" Кол-во: 10.000

"Позиция 15" "Бокс блокировочный настенный Гаслок-B13 металл 190х90х330 красный GL-B13" Кол-во: 2.000

"Позиция 16" "Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1-2polki 500x450x400ММ желтый металл ХК 1ММ с двумя полками" Кол-во: 2.000

"Позиция 17" "Блокиратор поворотного вентиля Гаслок-V23 GL-V23 для круглых рукояток пластик/сталь" Кол-во: 15.000

"Позиция 18" "Упаковка содержащая 12 оснований полуколец GL-8133-12 для крышки кнопки оргстекло диаметр отверстия 22ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Блокиратор накладной шарового вентиля Гаслок-8211 GL-8211 полипропилен диаметр трубы до 200ММ" Кол-во: 15.000

"Позиция 20" "Блокиратор Гаслок-8234 GL-8234 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 165 до 254ММ" Кол-во: 7.000

"Позиция 21" "Блокиратор Гаслок-8233 GL-8233 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 127 до 165ММ" Кол-во: 9.000

"Позиция 22" "Блокиратор Гаслок-8232 GL-8232 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 64 до 127ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 23" "Блокиратор накладной шарового вентиля Гаслок-8210 GL-8210 полипропилен диаметр трубы до 64ММ" Кол-во: 15.000

"Позиция 24" "Блокиратор тросовый Гаслок-L61 GL-L61 сталь без оплетки трос ДУ3ММ 1.8М" Кол-во: 15.000

"Позиция 25" "Блокиратор тросовый Гаслок-L11 GL-L11 сталь в оплетке ПВХ трос ДУ6ММ 1.8М" Кол-во: 19.000

"Позиция 26" "Блокиратор тросовый Гаслок-L11 GL-L11 сталь в оплетке ПВХ трос ДУ6ММ 1.8М" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "Блокиратор мини (комплект) LOTO GASLOCK1092 GL-D01, GL-D02, GL-D03, GL-D04" Кол-во: 2.000

"Позиция 28" "Блокиратор кнопки Гаслок-8133 GL-8133 для защиты от несанкционированной работы или случайного включения оргстекло 60х46ММ" Кол-во: 15.000

"Позиция 29" "Блокиратор флажкового автомата Гаслок-D12 GL-D12 для блокировки автоматов с язычками 38х13ММ полипропилен 480...600В" Кол-во: 2.000

"Позиция 30" "Блокиратор миниавтоматов Гаслок-D01 GL-D01 для блокировки миниавтоматов" Кол-во: 15.000

"Позиция 31" "Сумка переносная 420х170х270ММ черный/красный/серый нейлон для блокираторов Гаслок-8772 GL-8772" Кол-во: 4.000

"Позиция 32" "Замок безопасности ГАСЛОК GL-8521N-KD для блокировки пластик АВС/дужка сталь 38х4.5ММ красный ООО "Гасзнак"" Кол-во: 10.000

"Позиция 33" "Множитель замковый Гаслок-8313 позволяет заблокировать один источник шестью людьми нейлон 43х173ММ GL-8313" Кол-во: 6.000

"Позиция 34" "Блокиратор Гаслок-8234 GL-8234 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 165 до 254ММ" Кол-во: 3.000

"Позиция 35" "Блокиратор Гаслок-8233 GL-8233 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 127 до 165ММ" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Блокиратор Гаслок-8232 GL-8232 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 64 до 127ММ" Кол-во: 5.000

"Позиция 37" "Блокиратор флажкового автомата Гаслок-D12 GL-D12 для блокировки автоматов с язычками 38х13ММ полипропилен 480...600В" Кол-во: 13.000

"Позиция 38" "Блокиратор шарового вентиля Гаслок-8209 GL-8209 для крепления шаровых клапанов в положении закрыто сталь диаметр трубы 31.8-76.2ММ" Кол-во: 15.000

"Позиция 39" "Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1 500x450x400ММ желтый металл 1ММ с выдвижными ящиками" Кол-во: 1.000

"Позиция 40" "Бокс блокировочный переносной металл 1ММ 235х150х100 без изображения BZS0-8811-RED" Кол-во: 2.000

"Позиция 41" "Шкаф для ключей станция GASLOCK1 100 на 100 ключей 600х355х59ММ серый металл 0.9ММ" Кол-во: 2.000