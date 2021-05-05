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    Главная / Торги / Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 20:0005.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194917

    Наименование закупки

    Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    02.05.2021 08:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    273719

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    E.Razumova@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 20:00 GMT +305.05.2021 20:0005.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блокировочных устройств для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Начальная цена

    567 931,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, 676450, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мат парковочный ГАСЛАЙН-06 вспененный ПЭ черно-желтый 670x1000x8ММ ГАС-МАТ-06"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Лента противоскользящая формуемая 3М Safety-Walk ПВХ/зерно оксида алюминия черный 51ММх18.3М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лента противоскользящая фотолюминесцентная ПВХ/зерно оксида алюминия белый/черный 50ММх18.3М 1ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Бокс блокировочный настенный ГАСЛОК металл 1ММ/оргстекло 500х320х100ММ желтый с крючками BZS-8851-YLW"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Множитель замковый Гаслок-8314 позволяет заблокировать один источник шестью людьми алюминий с пластиком РА диаметр дужки 25ММ GL-8314"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Множитель замковый Гаслок-8313 позволяет заблокировать один источник шестью людьми нейлон 43х173ММ GL-8313"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1 500x450x400ММ желтый металл 1ММ с двумя полками и подвесами для замков"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Блокиратор кнопки Гаслок-D63 GL-D63 пластик 74х74х65ММ квадратное основание"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Блокиратор миниатюрный Гаслок-D2394 GL-D2394 для автоматических выключателей ABS-пластик красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Замок безопасности ГАСЛОК GL-8531-KD пластик АВС/дужка нейлон 38х6ММ красный ООО "Гасзнак""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Блокиратор флажкового автомата Гаслок-D11 GL-D11 для автоматов с язычками 16х10ММ полипропилен 120...277В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Блокиратор миниавтоматов многофункциональный Гаслок-D09 GL-D09 для автоматических выключателей ABS-пластик 45х25х10ММ ширина захвата 8ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Блокиратор миниавтоматов Гаслок-D02 GL-D02 для блокировки миниавтоматов стеклонейлон зажим внутрь, PIN (Pin in Standard)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Замок безопасности ГАСЛОК GL-8533N-MKKA пластик АВС/дужка нейлон 38х4ММ красный ООО "Гасзнак""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Бокс блокировочный настенный Гаслок-B13 металл 190х90х330 красный GL-B13"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1-2polki 500x450x400ММ желтый металл ХК 1ММ с двумя полками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Блокиратор поворотного вентиля Гаслок-V23 GL-V23 для круглых рукояток пластик/сталь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Упаковка содержащая 12 оснований полуколец GL-8133-12 для крышки кнопки оргстекло диаметр отверстия 22ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Блокиратор накладной шарового вентиля Гаслок-8211 GL-8211 полипропилен диаметр трубы до 200ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Блокиратор Гаслок-8234 GL-8234 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 165 до 254ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 21"

    "Блокиратор Гаслок-8233 GL-8233 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 127 до 165ММ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 22"

    "Блокиратор Гаслок-8232 GL-8232 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 64 до 127ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Блокиратор накладной шарового вентиля Гаслок-8210 GL-8210 полипропилен диаметр трубы до 64ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 24"

    "Блокиратор тросовый Гаслок-L61 GL-L61 сталь без оплетки трос ДУ3ММ 1.8М"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 25"

    "Блокиратор тросовый Гаслок-L11 GL-L11 сталь в оплетке ПВХ трос ДУ6ММ 1.8М"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 26"

    "Блокиратор тросовый Гаслок-L11 GL-L11 сталь в оплетке ПВХ трос ДУ6ММ 1.8М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Блокиратор мини (комплект) LOTO GASLOCK1092 GL-D01, GL-D02, GL-D03, GL-D04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Блокиратор кнопки Гаслок-8133 GL-8133 для защиты от несанкционированной работы или случайного включения оргстекло 60х46ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 29"

    "Блокиратор флажкового автомата Гаслок-D12 GL-D12 для блокировки автоматов с язычками 38х13ММ полипропилен 480...600В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Блокиратор миниавтоматов Гаслок-D01 GL-D01 для блокировки миниавтоматов"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Сумка переносная 420х170х270ММ черный/красный/серый нейлон для блокираторов Гаслок-8772 GL-8772"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Замок безопасности ГАСЛОК GL-8521N-KD для блокировки пластик АВС/дужка сталь 38х4.5ММ красный ООО "Гасзнак""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Множитель замковый Гаслок-8313 позволяет заблокировать один источник шестью людьми нейлон 43х173ММ GL-8313"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 34"

    "Блокиратор Гаслок-8234 GL-8234 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 165 до 254ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Блокиратор Гаслок-8233 GL-8233 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 127 до 165ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Блокиратор Гаслок-8232 GL-8232 для блокировки задвижек с барашками полипропилен диаметр барашка от 64 до 127ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Блокиратор флажкового автомата Гаслок-D12 GL-D12 для блокировки автоматов с язычками 38х13ММ полипропилен 480...600В"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 38"

    "Блокиратор шарового вентиля Гаслок-8209 GL-8209 для крепления шаровых клапанов в положении закрыто сталь диаметр трубы 31.8-76.2ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 39"

    "Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1 500x450x400ММ желтый металл 1ММ с выдвижными ящиками"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Бокс блокировочный переносной металл 1ММ 235х150х100 без изображения BZS0-8811-RED"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Шкаф для ключей станция GASLOCK1 100 на 100 ключей 600х355х59ММ серый металл 0.9ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Лента предупреждающая фотолюминесцентная LFS-50x25000-PS9 50х25000ММ ПВХ белый (фотолюминесцентный)/черный"

    Кол-во: 12.000

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