Поставка труб и фасонных изделий стальных с изоляцией из пенополиуретана

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 рабочих дней со дня подписания ПОКУПАТЕЛЕМ документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора), применяется в случае заключения договора с лицом, относящимся к субъекту малого и среднего предпринимательства. Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (60) календарных дней после поставки 100%, применяется в случае заключения договора с лицом, которое не относится к субъекту малого и среднего предпринимательства.Транспортные расходы входят в стоимость продукции.