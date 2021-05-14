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    Главная / Торги / Поставка труб и фасонных изделий стальных с изоляцией из пенополиуретана

    Поставка труб и фасонных изделий стальных с изоляцией из пенополиуретана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194887Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194887

    Наименование закупки

    Поставка труб и фасонных изделий стальных с изоляцией из пенополиуретана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:21

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00 доб. 32388

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    pperlina@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буцяк Полина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб и фасонных изделий стальных с изоляцией из пенополиуретана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194887Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб и фасонных изделий стальных с изоляцией из пенополиуретана

    Начальная цена

    999 728,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное Село, Гвардейская ул, д.19А, МТБ «Красное Село» входит в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 рабочих дней со дня подписания ПОКУПАТЕЛЕМ документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора), применяется в случае заключения договора с лицом, относящимся к субъекту малого и среднего предпринимательства. Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (60) календарных дней после поставки 100%, применяется в случае заключения договора с лицом, которое не относится к субъекту малого и среднего предпринимательства.Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод 90-89x4-Ст3 ГОСТ 30732-2006 1-ППУ-ОЦ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 2"

    "Труба 89х4ММх10000ММ Ст3 ГОСТ 30732-2006 180-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 3.520

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