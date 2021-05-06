www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка химических реактивов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 09:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-47-72
Факс
--
Адрес электронной почты
K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Найданов Кирилл Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических реактивов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 14:00 GMT +306.05.2021 14:0006.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194858Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реактивов
Начальная цена
522 451,06
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Кол-во: 48.750
Кол-во: 45.000
Кол-во: 40.500
Кол-во: 90.000
Кол-во: 67.050
Кол-во: 13.500
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.500
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.500
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.300
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 54.540
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.