Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химических реактивов

    Поставка химических реактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 14:0006.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194858Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194858

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 09:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 14:00 GMT +306.05.2021 14:0006.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194858Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов

    Начальная цена

    522 451,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Гексан ХЧ ТУ 2631-158-44493179-13"

    Кол-во: 48.750

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА 1Л ГОСТ 2603-79"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Бензол ХЧ"

    Кол-во: 40.500

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый 0.1Л 95ПРОЦ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Хлороформ ЧДА ТУ 2631-066-44493179-01"

    Кол-во: 67.050

    "Позиция 6"

    "Реактив химический О-ксилол ЧДА 0.9КГ ТУ 2631-088-44493179-03"

    Кол-во: 13.500

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Бутанол-1 Ч 1Л ГОСТ 6006-78"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Серная кислота ОСЧ 1.8КГ 7-50470 ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Соляная кислота ХЧ 1.2КГ ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Средство антацидное Натрия гидрокарбонат порошок"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Гидроксид натрия ХЧ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 12"

    "Хлорид натрия порошок 1КГ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Магний хлористый 6-водный Ч 1КГ ГОСТ 4209-77"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 14"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный гранулированный ЧДА 1КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Калий хромовокислый ХЧ ГОСТ 4459-75"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Барий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 17"

    "Индикатор Фенолфталеин (C.I.764) ЧДА 8.2..10pH SKM-5360.F00062 ТУ 6-09-5360-88"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 18"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА ГОСТ 4517-2016"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 19"

    "Сероуглерод безводный 99ПРОЦ AL 33526-6"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Масло белое для медицинской промышленности минеральное MOL WO M32 ISO VG 32 10Л MOL-LUB Ltd."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Спирт метиловый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Толуол нефтяной высший сорт ГОСТ 14710-78"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 23"

    "Этиленгликоль ЧДА 1Л 1.1кг ГОСТ 10164-75"

    Кол-во: 54.540

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264025
    Поставка химических реактивов
    Поставка химических реактивов
    264025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 263674
    Поставка этиленгликоля для ППБУ "Северное сияние" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году
    Поставка этиленгликоля для ППБУ "Северное сияние" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году
    263674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 81145
    водно-гликолевые смеси на основе диэтиленгликоля
    водно-гликолевые смеси на основе диэтиленгликоля
    81145
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    433 932
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить