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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка расходных материалов для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194855Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194855

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 12:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 609-62-55 доб. 51734

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    titov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Даниил Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 09:00 GMT +305.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194855Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    371 712,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Российская Федерация (РФ Россия) 692922, Приморский край г.Находка ул.Советская 5аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронагреватель трубчатый Sawo SAV-150 1.5КВТ 230В 305х500ММ для электрокаменки Savonia SAV-150N-P нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Полка для сауны липа натуральный 2000х100х35ММ"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 3"

    "Светильник настенно-потолочный Линдер Прямой 60ВТ 220В E27 матовый керамика, стекло"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Вагонка липа сорт Экстра А 15ММ 2000х95ММ"

    Кол-во: 156.000

    "Позиция 5"

    "Вагонка липа сорт Экстра А 15ММ 95х2900"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 6"

    "Плинтус Угол №3 стыковой липа натуральный 29х2400ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Плинтус Лодка для обшивки углов липа натуральный 50х2400ММ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 8"

    "Брус профилированный строганый хвойных пород 50х50х3000ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Вата минеральная Rockwool Сауна Баттс 40КГ/М3 1000х600х50ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 10"

    "Теплоизоляция металлизированная SDM-INSULATION НПЭ 1х25М 5ММ 25М2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Пропитка для дерева Tikkurila Supi Saunasuoja (Супи Саунасуоя) 2.7Л для бань и саун"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Герметик силиконовый термостойкий Tytan Professional черный 280МЛ до +1250ГРАД ЦЕЛЬС для каминов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Кляймер крепежный №5 для вагонки 9х27х40ММ металлический"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 14"

    "Гвозди финишные 1.8х30 латунь"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 15"

    "Гвозди финишные 1.8х40 латунь"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 16"

    "Шуруп по дереву Tech-KREP ДФ (СГД) PH2 3.5х51ММ фосфатированный черный 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Шуруп по дереву ДФ (СГД) 3.8х64ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Плитка керамогранитная матовая Grata PG01 60х60х0.9СМ для пола белая квадратная 4ШТ/УПАК"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Клей плиточный Ceresit СМ-11 25КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Крестики Stayer 2ММ 200ШТ 3380-2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Сетка строительная для стяжки малярная Admiral 1х50М 10х10ММ 110Г/М2 малиновая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Покрытие гидроизоляционное полимерное Ceresit CL 51 15КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Плитка керамическая настенная Дюна 2Т глянцевая 600х300ММ бирюзовый 11ШТ Беларусь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Дверь входная для бани липа, стекло дерево, бронза 1900х700ММ правая/левая одностворчатая коробка хвоя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Труба 57х3.5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Смеситель для душевых установок Lemark LM8801С нержавеющая сталь 1/2" штанга, лейка+тропический душ, шланг, мыльница"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Зеркало Лиана настенное прямоугольное зеркальное полотно 500х600ММ универсальное 3512678"

    Кол-во: 2.000

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