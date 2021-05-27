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    Главная / Торги / Поставка задвижек для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка задвижек для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 19:0027.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194828Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194828

    Наименование закупки

    Поставка задвижек для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:13

    Документация процедуры

    Договор_Проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@gazprom-methanol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижек для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.05.2021 19:00 GMT +327.05.2021 19:0027.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194828Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    1 026 195,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(для СМСП)/45-й календарный день начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 3.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN15 PN1.6МПА сталь углеродистая ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN20 PN1.6МПА сталь углеродистая ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN25 PN1.6МПА сталь углеродистая ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN32 PN1.6МПА сталь углеродистая ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с45нж DN50 PN16МПА сталь углеродистая ручная под приварку"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж DN15 PN160 09Г2С ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж DN20 PN160 09Г2С ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж DN25 PN160 15ХМ ручная под приварку"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж DN25 PN160 09Г2С ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая 31лс45нж DN32 PN160 09Г2С ручная под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Задвижка клиновая 31с45нж DN40 PN16 Ст20 ручная под приварку"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 12"

    "Задвижка клиновая 31с45нж DN32 PN16 Ст20 ручная под приварку"

    Кол-во: 5.000

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