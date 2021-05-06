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    Главная / Торги / Закупка запасных частей и смазочных материалов

    Закупка запасных частей и смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 19:0006.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194821Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194821

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей и смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.05.2021 06:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Юридический адрес

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Контактный телефон

    +7 914 899-51-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    rnosov8@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Носов Роман Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка запасных частей и смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 19:00 GMT +306.05.2021 19:0006.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194821Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей и смазочных материалов

    Начальная цена

    147 775,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, ипподромная 145Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата при доставке до склада заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
    Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Адрес местонахождения

    ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,

    664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка АКПП 3516860010 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный АКПП 3533060060 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кольцо Toyota 90301-31014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр масляный MANN-FILTER HU719/7X"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Масло трансмиссионное синтетическое Castrol Sintrax Longlife 75W90 GL-5 1Л канистра 4671900060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Magnatec Dualock 5W30 SL A3/B4 канистра 4Л 15C927"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Клемма аккумулятора АКБ Autoprofi 55х35х145ММ Batter 103"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный MANN MW64"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Масло трансмиссионное синтетическое для АКПП Toyota ATF WS 1Л канистра 08886-81210"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Стойка амортизатора передняя Toyota Land Cruiser Prado 340125 KYB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Антифриз TopCool Antifreeze Х cool G12+ красный канистра 5Л -50ГРАД ЦЕЛЬС Z0038"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр топливный 23390-YZZA4 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Очиститель для карбюратора Wynns Carburettor Cleaner 0.5Л W54179"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Лампа автомобильная ксеноновая LYNX D4S 4300К L19835W 12В 35ВТ P32d-5 бело-желтый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Edge 5W30 SN/CF C3 канистра 4Л 15A568"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр масляный Sakura C-7971 Suzuki, Opel"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Edge 0W30 SL/CF A3/B4 канистра 4Л 157E6B"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Втулка стабилизатора заднего концевая 7H5511414 Volkswagen VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Втулка стабилизатора заднего основная 7H5511413B Volkswagen VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Втулка стабилизатора переднего 7H5411313A Volkswagen VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Edge Titanium FST 0W40 SN/CF A3/B4 канистра 1Л 4674650060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Edge Titanium FST 0W40 SN/CF A3/B4 канистра 4Л 4674650090"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный Bosch 1457429263 AUDI"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Камера 16ДЮЙМ 7.5ММ D70F6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Муфта синхронизатора 33362-60031 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Амортизатор газовый передней подвески 345035 KYB Excel-G Япония"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Амортизатор задний 345010 Toyota KYB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Magnatec Dualock 5W30 SL/CF A3/B4 канистра 4Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Magnatec Dualock 5W30 SL/CF A3/B4 канистра 1Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр масляный Asakashi OE0071 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Фильтр салона ADT32522 BluePrint"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Фильтр воздушный А33810 Sakura"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Смазка пластичная Castrol Spheerol EPLX 200-2 0.4КГ 15A42C"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 34"

    "Присадка к смазочным материалам антифрикционная Energy Release ER16 P002RU 473МЛ 31495"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 35"

    "Колодки тормозные дисковые передние Nisshinbo NP1045 Toyota"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Колодки тормозные дисковые задние Nisshinbo NP1064 Toyota"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Масло син­те­ти­че­ское Castrol Magnatec Dualock 5W30 SL/CF A3/B4 канистра 1Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Фильтр воздушный A1180 Toyota Land Cruiser"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Фильтр масляный Bosch 0986452028 Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Фильтр салона CU2035 MANN"

    Кол-во: 1.000

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