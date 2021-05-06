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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка запасных частей и смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.05.2021 06:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,
Почтовый адрес
664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4
Контактный телефон
+7 914 899-51-88
Факс
--
Адрес электронной почты
rnosov8@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Носов Роман Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запасных частей и смазочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 19:00 GMT +306.05.2021 19:0006.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194821Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей и смазочных материалов
Начальная цена
147 775,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, ипподромная 145Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата при доставке до склада заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Адрес местонахождения
ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,
664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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