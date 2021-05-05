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    Главная / Торги / Поставка профессиональной химии

    Поставка профессиональной химии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194689Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194689

    Наименование закупки

    Поставка профессиональной химии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 15:46

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профессиональной химии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 11:00 GMT +305.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194689Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профессиональной химии

    Начальная цена

    807 608,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета, согласно каждой Заявке. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее полироль Diversey Cif Brass&Copper Polish для чистки латуни и меди 0.5Л; ДМ³ 100930889"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Средство для мытья посуды концентрированное Cif Dishwash 5000МЛ для замачивания и мытья 7519461-100887811"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Средство Cif Professional Kitchen Descaler для удаления накипи 2000МЛ 7522878"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Средство моющее щелочное жидкость Diversey Deosan TC 86 g12292/100947909"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее кислотное жидкость Diversey Domestos Professional Toilet Cleaner & Descaler синий для унитазов и писсуаров 0.75Л 7518656 бутылка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее таблетки Domestos Urinal Blocks 2.8КГ для писсуаров v7508187 150ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Средство для уничтожения запахов антибактериальный ароматизатор Diversey Good Sense BreakDown для обработки мусорных баков и хранилищ отходов канистра 5000МЛ 7516770"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Освежитель воздуха Diversey Good Sense Fresh 750МЛ для удаления запаха табака vg11494 - 7519146"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Средство моющее Diversey Suma Chlorsan D10.4 с хлором для мытья и отбеливания поверхностей канистра 5000МЛ G11957"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Средство для ополаскивания для посудомоечной машины Suma A8 Zerospot 5л кислотное vg11948-7010162 Diversey"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Средство для мытья посуды концентрат гель Suma Star-plus D1 1500МЛ v7509961 - 7518733"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Средство моющее Diversey Suma D9 для мытья печей и грилей 2000МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Средство для посудомоечных машин жидкий детергент Diversey Suma L4 20000МЛ 25700Г vg12556 100987497"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Средство для мытья посуды жидкость Diversey Suma К1 5000МЛ для замачивания и отбеливания посуды и удаления любых типов сильных загрязнений vg11958 - 100835440"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Средство моющее нейтральное жидкость Diversey Taski Jontec Best для пола канистра 5000МЛ 7512309"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Средство моющее концентрированное Diversey Taski Jontec 300 для ежедневной уборки любых твердых полов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Средство моющее концентрированное Diversey Taski R1 plus Pur-Eco для сантехники 1500Г 1500МЛ 100974095"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Средство моющее мытья ванн, раковин, кафеля Diversey Taski R2 plus концентрированное 1500Г 1500МЛ v7517208*-100941402"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Средство моющее Diversey Taski R3 plus концентрированное для мытья кафеля, зеркальных поверхностей, стекол 1500Г 1500МЛ v7508057 - 7519042"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Средство моющее кислотное жидкость Diversey Room Care R6 для обновления сантехнического фаянса 750МЛ 100958148"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Средство чистящее крем Diversey Taski R7 для удаления трудноустранимых загрязнений 0.5Л; ДМ³ 7510901-7519364-100958130"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Средство чистящее концентрированное жидкость Diversey Taski Sani Clonet для сантехники 0.75Л 7519150 бутылка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Гранулы освежения воздуха Taski Tapi Deo 40 табл.7513349-7522031-100863247 Diversey"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Пятновыводитель Diversey Taski Tapi-спонтекс 2 аэрозоль для удаления пятен растворимых водой 750МЛ vg11737 - 7513333"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Блок сменный баллон для автоматического освежителя Kimberly Clark Мелодия 310МЛ 6ШТ 6135"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Лосьон для мытья головы и тела Kimcare 6 флаконов по 1000МЛ 6332"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Средство для очистки воды таблетки по 200Г МК Лонгафор ведро 5 КГ МСХ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Средство для контроля воды для понижения уровня рН воды плавательного бассейна Экви-Минус жидкость 30Л канистра ООО Маркопул Кемиклс"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Средство для очистки воды жидкий Эквиталл Макропул-Кемиклс 30Л/34КГ канистра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Средство для очистки воды Эмовекс Новая формула для бассейна 30Л канистра ТУ-9392-001-58740015-2003 ООО Маркопул Кемиклс"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 31"

    "Средство для контроля воды Таблетки для тестера Lovibond Phenol Red Astralpool Испания"

    Кол-во: 300.000

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