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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194650Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194650

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 12:22

    Документация процедуры

    Договор_на_услуги_ТОиР_КИМ2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-22

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.soldatenko@gazprompitanie.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатенко Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194650Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    486 524,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 5а, литера Л.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленного и подписанного сторонами Акта об оказанных услугах, счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена ремкомплекта Kyocera MK-1110"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы принтера Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera FS-1020MFP"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Замена комплекта роликов захвата бумаги 302F906230, 302F9062340, 302F909171"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Замена комплекта роликов захвата бумаги 302F906230, 302HN06080, 302F909171"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Замена термоузла/ печи в сборе Kyocera FK-171"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Замена драм-юнита Kyocera DK-170"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Замена сервисного комплекта Kyocera MK-170"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Замена блока проявки Kyocera DV-170"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы принтера Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Замена драм-юнита Kyocera DK-1150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Замена сервисного комплекта Kyocera MK-1150"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Замена блока проявки Kyocera DV-1150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы принтера Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Замена роликов захвата бумаги принтера Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Замена термоблока Kyocera FK-5160"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Замена блока проявки в сборе принтера Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Замена драм-юнита Kyocera DK-5140"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы принтера Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Замена блока проявки в сборе МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Замена ремонтного комплекта автоподатчика МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Замена роликов захвата бумаги МФУ Kyocera M2235dn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Замена блока проявки Kyocera DV-1200"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Замена термоузла/ печи в сборе FK-1150"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M2235dn"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Замена сервисного комплекта Kyocera MK-3100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Замена ремонтного комплекта автоподатчика Kyocera MK-3140"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Замена сервисного комплекта Kyocera MK-3260"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы Kyocera M6635cidn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы Kyocera M4125idn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Регламентные ремонтно-профилактические работы Kyocera M8130cidn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Замена комплекта роликов захвата бумаги принтера 3ШТ Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Замена термоузла/ печи в сборе принтера Kyocera FS-1040/FK-1110"

    Кол-во: 1.000

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