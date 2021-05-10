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Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 12:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 812 455-14-22
Факс
Адрес электронной почты
a.soldatenko@gazprompitanie.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатенко Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 23:00 GMT +310.05.2021 23:0010.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194650Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
486 524,65
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 5а, литера Л.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленного и подписанного сторонами Акта об оказанных услугах, счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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