Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос цены для проведения аукциона в электронной форме по проведению специальной оценки условий труда

    Запрос цены для проведения аукциона в электронной форме по проведению специальной оценки условий труда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194641Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194641

    Наименование закупки

    Запрос цены для проведения аукциона в электронной форме по проведению специальной оценки условий труда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:11

    Документация процедуры

    Тех.задание_на_СОУТ_2021г..pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-08

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    pl3@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трушанина Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос цены для проведения аукциона в электронной форме по проведению специальной оценки условий труда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194641Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цены для проведения аукциона в электронной форме по проведению специальной оценки условий труда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Расчет за оказанные услуги производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда СОУТ"

    Кол-во: 24.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Ценовой запрос № 77355
    Выполнение комплекса работ по СОУТ.
    Выполнение комплекса работ по СОУТ.
    77355
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    21 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 58199
    СОУТ
    СОУТ
    58199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    10 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ ВИТ
    Ценовой запрос № 78882
    специальная оценка условий труда
    специальная оценка условий труда
    78882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    10 678
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 82360
    Проведение специальной оценки условий труда
    Проведение специальной оценки условий труда
    82360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 08:30(GMT+03:00)
    133 475
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 83558
    Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО "Газпром питание"
    Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала "Оренбургское УООП" ООО...
    83558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 15:00(GMT+03:00)
    157 628
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить