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    Главная / Торги / Поставка элементов питания

    Поставка элементов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194598Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    194598

    Наименование закупки

    Поставка элементов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 10:13

    Документация процедуры

    Проект_Договора___эл._питания.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    s.alenicheva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аленичева Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элементов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 17:00 GMT +313.05.2021 17:0013.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 194598Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов питания

    Начальная цена

    776 250,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара в течение 30 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Duracell 6LR61 9В 1ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Duracell LR20 1.5В"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Duracell LR MN 1400/LR14 BP-2 C/AM 2 1.5В 2ШТ блистер Б0014054"

    Кол-во: 324.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic AA LR6 1.5В 1500мАч"

    Кол-во: 1122.000

    "Позиция 5"

    "Элемент питания литиевый Duracell DL/CR2025 CR2025 3В"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 6"

    "Элемент питания литиевый батарейка Duracell CR2032 3В 0.22А·Ч 1ШТ"

    Кол-во: 277.000

    "Позиция 7"

    "Батарейка щелочная Duracell LR44 1.5В 2ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка щелочная Varta 6LR61"

    Кол-во: 79.000

    "Позиция 9"

    "Элемент питания литиевый Varta Professional CR-P2 1.45А.Ч 6В"

    Кол-во: 123.000

    "Позиция 10"

    "Элемент питания литиевый батарейка Varta Professional CR2016 3В"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор Leoch DJW12-0.8 800мАч 12В для электрокардиографа Геолинк ЭКЗТ-12-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Элемент питания литиевый Varta Ultra Professional 6106 AA 1.5В"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 13"

    "Элемент питания литиевый Varta Ultra Professional 6103 AAA 1.5В"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 14"

    "Элемент питания литиевый Varta Professional CR2025 3В"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Элемент питания литиевый Varta Professional CR2032 3В"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Элемент питания литиевый Varta Professional CR2450 3В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Элемент питания литиевый Varta Ultra Professional 6122 6LR61 9В"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 18"

    "Элемент питания SR626SW 26МАЧ 1.55В серебряно-цинковый"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 19"

    "Батарея аккумуляторная Fiamm FG 20121A AGM 12В 1.2А.Ч F1 97х43х52ММ 0.6КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Аккумулятор Samsung 25R 18650 3.7В 2.5А.Ч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Батарейка щелочная GP Super LR1/N 1.5В"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 22"

    "Батарейка щелочная GP 27AF-2C1 MN27 12В 1ШТ блистер"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 23"

    "Элемент питания литиевый Duracell CR2430 3В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Батарея аккумуляторная CSB GP645CSB AGM 6В 4.5А.Ч 70х48х102ММ 0.84КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Аккумулятор перезаряжаемый Panasonic Eneloop Pro Ni-MH AA 1.2В 2.5А.Ч блистер 4ШТ BK-3HCDE/4BE"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 26"

    "Аккумулятор перезаряжаемый Panasonic Eneloop Pro Ni-MH AAA 1.2В 0.93А.Ч блистер 4ШТ BK-4HCDE/4BE"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Аккумулятор WNICR 18650C2 3.6В 2.2А.Ч 1710111501019"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 28"

    "Батарея аккумуляторная Cellpower CPW 50-12 AGM 12В 8.5А.Ч 151х65х100ММ"

    Кол-во: 53.000

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